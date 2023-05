Vestibular 2024 da UFPR tem várias novidades; veja quais são!

A UFPR abre no próximo dia 1º de junho o prazo para inscrições no Vestibular 2024. O edital com as normas do processo foi publicado nesta segunda-feira (15/05) e está disponível neste aqui.

Entre as novidades deste ano está a ampliação do prazo de inscrições, de 45 para 84 dias, a opção de pagar a taxa de inscrição via PIX e a possibilidade de apresentar, nos dias de provas, alguns tipos de documento de identificação em meio digital (até o ano passado só eram aceitos documentos em papel).

O Vestibular UFPR 2024 oferece 5.218 vagas, em 122 cursos de graduação. Metade das vagas é para estudantes de escolas públicas (com cotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência) e a outra metade para a ampla concorrência.

Inscrições e provas

As inscrições devem ser feitas até as 17 horas do dia 23 de agosto, no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br). A taxa é de R$ 195,00 e pode ser paga por boleto ou PIX. Candidatos sem condição financeira de arcar com o valor podem pedir isenção de taxa.

O prazo para pedidos de isenção vai até 14 de julho para candidatos inscritos no CadÚnico do governo federal e até 21 de julho para estudantes de escolas públicas não inscritos no CadÚnico e que comprovem renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Ao fazer a inscrição o candidato deve indicar a cidade onde deseja fazer a prova da primeira fase (de Conhecimentos Gerais), no dia 22 de outubro. São 11 opções: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo.

A segunda fase acontece nos dias 3 e 4 de dezembro e cada candidato fará a prova na cidade-sede do curso que escolheu. No dia 3 será aplicada a prova de Produção e Compreensão de Textos, para todos os candidatos convocados para a segunda fase. No dia 4 acontecem as provas específicas, apenas para os candidatos inscritos nos cursos que têm essa exigência.

Novidades

O edital do Vestibular UFPR 2024 traz algumas novidades em relação ao processo anterior. Além da ampliação do prazo para inscrições e para solicitação de isenção de taxa, há outras mudanças que adaptam o vestibular às inovações tecnológicas. A primeira é a possibilidade de pagar a taxa de inscrição via PIX.

Outra novidade é que, este ano, pela primeira vez, os candidatos poderão apresentar documentos de identificação digital nos dias de prova. Serão aceitos em meio eletrônico os seguintes documentos, desde que emitidos a partir do aplicativo oficial do órgão emissor (fotos, prints PDFs ou outros formatos dos documentos não serão aceitos): Carteira Nacional de Habilitação Digital com foto, Título de Eleitor Digital (e-Título) ou RG Digital (já implantado em alguns estados da federação).

Haverá ainda uma mudança importante no sistema de ocupação de vagas remanescentes (aqueles decorrentes de desistência ou indeferimento de documentos de candidatos aprovados na primeira chamada). Uma semana após a divulgação do resultado final do vestibular, prevista para 19 de janeiro de 2024, o Núcleo de Concursos da UFPR publicará a relação de candidatos em lista de espera. Essa relação será composta por todos os candidatos classificados –­ ou seja, que fizeram a(s) prova(s) da segunda fase e obtiveram nota(s) acima de zero – mas não aprovados na Chamada Geral.

Os candidatos em lista de espera terão prazo de 5 dias para fazer upload dos documentos necessários para o Registro Acadêmico. Numa etapa posterior, os candidatos também deverão manifestar formalmente o interesse em ocupar eventuais vagas remanescentes. Os candidatos que não enviarem nenhum documento ou que não fizerem a manifestação de interesse no prazo estabelecido serão automaticamente excluídos da lista de espera.

O envio antecipado da documentação permitirá saber de antemão quais candidatos estão aptos ou inaptos para ocupar uma vaga remanescente. Isso também vai facilitar a vida dos candidatos, pois aqueles que forem convocados para vagas remanescentes já estarão com seu registro acadêmico pronto.

Para mais informações, leia o edital completo e acompanhe nossas redes sociais – Instagram e Facebook.

