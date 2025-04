Vereadores de Curitiba aprovam, em 1º turno, criação do Festival da Coxinha

Nesta segunda-feira (14), os vereadores de Curitiba aprovaram, em primeiro turno, a criação do Festival da Coxinha. A proposta, de autoria do vereador Renan Ceschin, recebeu 29 votos favoráveis para a inclusão do evento no calendário gastronômico oficial da cidade. Uma segunda votação, necessária para preparar o projeto de lei para sanção, será realizada nesta terça-feira (15).

A nova proposta amplia a realização do Festival para toda a cidade, possibilitando que bares e restaurantes de Curitiba ofereçam variações do salgado. Além disso, a proposta aprovada em primeiro turno na Câmara prevê a possibilidade de realizar uma competição entre os estabelecimentos para eleger a melhor coxinha, em formato semelhante ao do concurso Comida di Buteco.

Previsto para acontecer durante três semanas no mês de maio, o evento deve beneficiar os estabelecimentos locais, segundo o autor da proposta. “Um festival como esse atrai turistas, movimenta feiras, food trucks, padarias, bares e lanchonetes. Cada coxinha vendida representa uma renda extra para o microempreendedor, é geração de emprego”, destacou o vereador Renan Ceschin.

Histórico do Festival da Coxinha

Realizado pela primeira vez em 2017, o Festival da Coxinha reuniu diversas versões da iguaria na Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico. Em 2018 e 2019, o evento foi transferido para a Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde. Em 2020, o festival foi suspenso devido às restrições impostas pela pandemia e não foi realizado desde então.

Se aprovada no segundo turno na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), a proposta deverá ser sancionada pelo prefeito Eduardo Pimentel e entrará em vigor na data de publicação no Diário Oficial de Curitiba.