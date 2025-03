Curitiba pode ganhar Festival da Coxinha em maio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das delícias mais apreciadas no Brasil pode contar com um evento oficial em Curitiba. O vereador Renan Ceschin (Pode) apresentou um projeto de lei com a proposta de instaurar o Festival da Coxinha, que, se receber a aprovação, será adicionado ao calendário oficial da cidade. A proposta está em análise na Procuradoria Jurídica (Projuris) da Câmara Municipal para, então, iniciar sua tramitação nas comissões permanentes.

Caso aprovado, o festival será realizado anualmente no mês de maio e terá duração de três semanas. O projeto prevê que o evento acontecerá em bares e estabelecimentos gastronômicos de Curitiba, que oferecerão diferentes versões e preparos do salgado. Além disso, a programação poderá incluir competições entre bares participantes, degustações, workshops culinários e promoções especiais.

De acordo com o texto, a divulgação do festival poderá ser feita por meio de parcerias entre empresas, associações e entidades colaboradoras sem fins lucrativos. O autor do projeto justifica a iniciativa como uma forma de valorizar a coxinha e incentivar a economia local. Segundo Ceschin, o evento permitirá uma “celebração da culinária brasileira, espalhando a festividade por diversos pontos da cidade e tornando o evento acessível a diferentes públicos”.

Outro objetivo destacado pelo vereador é a oportunidade para os pequenos empreendedores. “O festival cria um ambiente favorável para que bares, cozinheiros e pequenos comerciantes possam promover seus produtos, atrair novos clientes e fortalecer a gastronomia curitibana”, afirma ele, na justificativa do projeto de lei.



O turismo também pode ser impactado positivamente pela iniciativa. “Atraindo visitantes interessados na cultura gastronômica local, o festival ajudará a consolidar Curitiba como um destino gastronômico de referência”, explica Ceschin, que reforça que a economia local já é movimentada por eventos semelhantes, como o Festival de Pão com Bolinho e o Festival de Carne de Onça, que já integram o calendário oficial de Curitiba.

O projeto de lei está em tramitação e passará pela análise da Procuradoria Jurídica antes de seguir para a análise das comissões temáticas do Legislativo. Caso seja aprovado pelo plenário, a proposta entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.