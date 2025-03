Celebração pelo Oscar em Curitiba vira confusão com bomba e prisão. Vídeo!

A madrugada desta segunda-feira (03) em Curitiba não foi só de comemoração por causa da vitória de “Ainda Estou Aqui“, filme dirigido por Walter Salles no Oscar 2025. Na estreita Rua Riachuelo, no Centro, uma confusão generalizada envolveu foliões, fãs de cinema e o Choque da Guarda Municipal (GM) de Curitiba. Pessoas que foram acompanhar a premiação do Oscar assistiram também a explosão de bombas de efeito moral. Um homem aparece nas imagens sendo preso.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a ação da Guarda Municipal na tentativa de dispersar a população da região. Aos gritos, homens e mulheres se desesperam com a atuação das forças de segurança. “Vocês estão malucos? Eles ( policiais) chegaram dando bala de borracha na galera. Estavam todos se divertindo, ridículos”, disse uma mulher no vídeo. No meio de toda a confusão, garis estavam varrendo a rua.

Em um dos vídeos, um homem aparece sendo conduzido para a viatura da Guarda Municipal. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) também esteve presente no local.

Na noite deste domingo uma multidão se aglomerou no local para assistir o Oscar 2025. O local estava lotado e o clima era de final de Copa do Mundo.

De acordo com a prefeitura, a Guarda Municipal foi acionada para atender uma denúncia anônima de pichação, na Rua Riachuelo, perto do número 480. “O cidadão enviou para a Guarda, imagens do vandalismo. A pichação começou após o evento do Oscar, no Cine Passeio, que reuniu 5 mil pessoas, na noite deste domingo e transcorreu sem maiores problemas. Durante a abordagem dos pichadores, os Guardas Municipais foram hostilizados. As equipes foram atingidas por garrafas e outros objetos atirados contra eles. A Polícia Militar fez a dispersão do grupo. Duas pessoas foram presas e encaminhadas para a Central de Flagrantes, da Polícia Civil. A prefeitura de Curitiba apoia e incentiva eventos culturais de rua, mas não irá tolerar ações de vandalismo e desordem em nossa cidade”, respondeu a prefeitura por nota.

Já a Polícia Militar do Paraná informou que policiais atuaram na segurança dos trabalhadores da prefeitura de Curitiba durante a limpeza de vias

no centro da cidade.

“Como medida de segurança, equipes da ROTAM, do CHOQUE e de unidades especializadas foram posicionadas para garantir a integridade dos funcionários e permitir a execução dos serviços. No momento da ação, alguns indivíduos tentaram impedir a operação, atirando garrafas e outros objetos contra as equipes policiais. Diante da necessidade de restabelecer a ordem e garantir a continuidade do trabalho, foi utilizada munição de impacto controlado para dispersar os agressores. A atuação ocorreu de maneira técnica e proporcional, sem o registro de feridos”, disse a nota da Polícia Militar.

