Multidão lota rua em frente ao Cine Passeio para Oscar 2025

Em pleno domingo de carnaval, a folia mesmo aconteceu na estreita Rua Riachuelio, na frente do Cine Passeio, em Curitiba. Lá, apaixonados por cinema se aglomeraram para assistir em um telão a premiação do Oscar 2025. A atriz Fernanda Torres concorre à estatueta como melhor atriz, enquanto o filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, disputa os prêmios de melhor filme e melhor filme internacional.

A rua Riachuelo, bem como a Carlos Cavalcanti, que faz esquina com o Cine Passeio, ficaram lotadas. Quando a atriz e o filme foram indicados, também houve muita procura pela exibição, mas no lado de dentro. Agora as ruas do Centro de Curitiba respiraram a cultura da forma mais bonita possível.