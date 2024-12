Venda de medicamentos proibidos leva três pessoas para a prisão em Curitiba e SC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três pessoas foram presas nesta sexta-feira (06) em Curitiba (PR) e em Balneário Camboriú (SC), por comercializarem medicamentos abortivos em todo o Brasil. A operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu sete mandados em Balneário Camboriú e Itapema, no litoral de Santa Catarina, e em Curitiba e Antonina, no Paraná, mobilizando 20 policiais do Paraná e 10 de Santa Catarina.

Na residência do casal, de 30 e 39 anos, em Santa Catarina, foram apreendidas 11 cartelas de misoprostol com 14 comprimidos cada, além de 10 comprimidos fracionados. Segundo a investigação, a mulher liderava o esquema, sendo responsável pelas vendas, enquanto o homem realizava entregas no estado vizinho.

Já na capital paranaense, o homem preso, de 41 anos, estava com medicamentos no carro e na sola dos sapatos. Este integrante do grupo criminoso que atuava em Curitiba fazia entregas na Capital e na Região Metropolitana, como explica a delegada da PCPR Aline Manzatto.

“A associação criminosa já havia sido desarticulada em 2020, quando o casal foi preso em flagrante e condenado por crimes semelhantes. As investigações apontaram que os suspeitos retomaram às atividades, vendendo os medicamentos de forma clandestina por telefone e sites. Os valores variavam entre R$ 600 e R$ 2.200 conforme a quantidade necessária para o procedimento, dependendo da idade gestacional do feto”, disse a delegada.

Crimes

Os detidos irão responder por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e associação criminosa. Eles foram presos e encaminhados ao sistema penitenciário para os demais procedimentos.