Briga, confusão e vexame; torcida do Athetico tenta invadir gramado após fracasso do time

Após a derrota do Athletico por 2 x 1 para o Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (5), o pau quebrou nas arquibancadas da Ligga Arena. Indignados com o resultado em campo, especialmente pelo risco de rebaixamento para a Série B em pleno ano do centenário, torcedores do Furacão tentaram invadir o campo de jogo quebrando portões que dão acesso ao gramado.

Seguranças particulares fizeram a primeira contenção, mas foi o Batalhão de Choque da Polícia Militar que entrou em ação para evitar o que poderia ser uma tragédia. A tentativa de invasão aconteceu no setor onde ficam os torcedores da organizada Os Fanáticos. Funcionários do clube e membros da imprensa que estavam próximos foram ameaçados.

A confusão durou quase meia hora. Durante a bola rolando torcedores protestaram contra o técnico Lucho González e o presidente do clube, Mario Celso Petraglia.

Ironicamente, uma grande festa estava programada em caso de vitória do Furacão. Fogos de artifício seriam lançados do alto do estádio, com teto retrátil aberto, para celebrar a permanência do time na Série A. Com o tropeço, a decisão vai para a última rodada, para o jogo contra o Atlético Mineiro.

O repórter fotográfico da Tribuna, Átila Alberti, estava no local e fez os registros da confusão. Veja a galeria abaixo.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná