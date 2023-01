A última semana do ano deve seguir com o clima instável em toda a faixa leste do Paraná, principalmente entre Curitiba, região metropolitana e o Litoral. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta segunda-feira (26), uma frente fria que avança pelo Sul do país em direção ao mar traz com ela um aumento do acúmulo de nuvens, o que, aliado ao calor típico dessa época do ano, provoca chuvas isoladas a qualquer hora do dia.

Em Curitiba, apesar da nebulosidade e da possibilidade da ocorrência de chuvas típicas de verão no período da tarde, a previsão aponta temperaturas um pouco mas elevadas do que nos dias anteriores. Segundo o Simepar, a temperatura máxima prevista para esta segunda-feira é de 25° C, com mínima de 16° C.

+ Leia mais: Grupo do Teatro Guaíra lamenta a morte de Douglas Rangel, aos 68 anos

No Litoral, onde também há risco de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, as temperaturas devem variar entre 22°C e 26°C. Destaque para a baixa amplitude térmica.

Ainda conforme a previsão, na terça-feira (27), o clima fica mais abafado em praticamente todo o Paraná. Ao longo do dia, pancadas de chuva fortes e isoladas são esperadas em quase todas as regiões, entre a tarde e a noite. O panorama deve seguir sem mudanças pelo menos até a sexta-feira (30), quando o tempo fica mais aberto no leste paranaense.