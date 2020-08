A secretária de saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, fez, na live desta sexta-feira (07), um apelo para que as famílias tomem cuidado ao comemorar o Dia dos Pais, neste domingo (09). Segundo ela, a recomendação é que aqueles que estiverem na dúvida, ou com sintomas como coriza, que evitem o contato físico. No boletim desta sexta-feira Curitiba alcançou 675 óbitos e 23.221 casos confirmados da doença.

“Quero fazer um alerta. Domingo é Dia dos Pais e as famílias gostam de se confraternizar e se reunir num famoso almoço e café do Dia dos Pais, mas os dados mostram que pessoas acima de 60 anos são suscetíveis ao contágio”, disse. Segundo a secretária, pessoas acima de 60 anos, em especial acima dos 80, 61% que tiveram contato com vírus precisaram de internamento. “A incidência é muito maior nesse grupo pela questão da vulnerabilidade desse grupo. O alerta que a gente faz um dia dos pais é: pode ir ver o pai, mas se você está na dúvida, se está com uma coriza, não se recomenda contato físico”, alertou.

A médica infectologista Marion Burger ressaltou a importância dos cuidados com a higiene e a tão falada etiqueta respiratória. “Use a máscara durante todo o período, tire apenas na hora da refeição. É um jeito de proteger seu pai”, recomendou. A própria secretária de saúde disse à Tribuna que visita os pais, mas não entra em casa e nem fica perto.

Hululak alertou que esse cuidado é de extrema importância, tomando como base o que ocorreu logo após o Dia das Mães, em maio passado. “É bem importante nesse momento, pois temos histórias tristes verificadas no Dia das Mães e não queremos repeti-las agora”, disse.

