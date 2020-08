Que tal fugir do churrasco do Dia dos Pais e investir em uma receita mais elaborada para surpreender o paizão nesta data comemorativa? Selecionamos receitas com carnes bovina e suína, de peixe, uma opção de massa e um risoto para servir de inspiração. Agora é com você!

Costelinha suína ao molho cítrico com purê de tubérculos

*Por Gabriela Carvalho

Tempo de preparo – 14 horas / Rendimento – 4 pessoas / Preparo – Difícil

Ingredientes

Para a marinada:

1,5 kg de costelinha de porco

400 ml de vinho branco seco

200 ml de suco de laranja

2 folhas de louro

1 colher de sopa de ervas frescas (frescas picadas: tomilho, sálvia, alecrim, manjericão)

Sal marinho a gosto

3 dentes de alho cavalo orgânico

Para o purê:

800 gramas de aipim

800 gramas de cará

800 gramas de inhame orgânico

50 gramas de manteiga clarificada orgânica

80 gramas de creme de leite fresco

2 gramas de noz-moscada

Sal marinho a gosto

Para o molho

400 ml de suco de laranja orgânica

400 ml de suco de tangerina orgânica

15 a 25 gramas de açúcar orgânico

1 colher de chá de tomilho em folha

Para o crocante:

12 unidades de castanha-do-pará

200 gramas de ervilha orgânica

120 ml de azeite de oliva

Sal marinho a gosto

Para o azeite

1/2 maço de salsa orgânica

100 ml de azeite de oliva para o azeite

Preparo

Costelinha: Misture todos os ingredientes em uma tigela. Certifique-se de que a carne está imersa no tempero e deixe marinar por mínimo de 12 horas, em geladeira. Leve a uma assadeira e cubra com alumínio. Leve ao forno aquecido a 180 graus, por 20 minutos. Então, retire o alumínio, regue com o próprio molho a carne. Deixe dourar por mais uns 20 minutos . Regue quantas vezes forem necessárias – este processo vai permitir que a carne mantenha-se mais suculenta.

Purê de tubérculos: Descasque os tubérculos e cozinhe cada um deles separadamente. Quando bem cozidos (entre 30 a 45 minutos), processe todos até formar um purê. Transfira para uma tigela, adicione o sal, noz-moscada, a manteiga e creme de leite e bata bem com uma colher resistente por 5 minutos, até formar um purê sedoso e macio. Verifique o sal. Reserve quente.

Molho agridoce cítrico: Leve os sucos das frutas e o açúcar para uma panela em fogo baixo (mínimo) e deixe reduzir para 1/3 da quantidade inicial, tornando um molho com textura de calda, agridoce. Ao finalizar, coloque o tomilho.

Crocante de castanhas e ervilhas: Toste as castanhas do Pará em forno 180 graus por 10 minutos. Corte-as em finas fatias, laminando-as. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e adicione as ervilhas até aquecê-las. Então coloque as castanhas do Pará e uma pitada de sal marinho.

Azeite de salsa: Utilize a salsa por completo, incluindo as folhas e o caule. Remova alguma parte escura da erva, caso encontre. Branqueie a salsa em água quente por cinco segundos e imediatamente leve a uma água gelada (com gelo) para preservar a cor viva do alimento. Pique-a. Bata a salsa no liquidificador com o azeite. Coe com a peneira e um toalha fina (ou Perfex esterilizado) e reserve.

Montagem: Sirva o purê cremoso de tubérculos no centro do prato. Sob o mesmo, coloque as ervilhas com castanha do Pará. Ao lado posicione as costelinhas e regue também seu próprio molho sobre a carne. Para finalizar, regue a redução de laranja na carne e ao redor do prato. O azeite de salsinha contrasta em cor e traz um sabor harmonizado com os demais ingredientes.

Mignon roquefort com nhoque e creme de nozes

*Por Giovanni Donizeth

Tempo de preparo / 1 hora / Rendimento 1 porção / Preparo Médio

Ingredientes

Para o nhoque:

150 gramas de batata assada e sem casca amassadas

50 gramas de farinha de trigo

1 unidade de Ovo

Para o creme de nozes:

200 ml de creme de leite fresco

50 gramas de nozes

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Para o molho roquefort:

500 ml de creme de leite fresco

150 gramas de queijo roquefort em pedaços pequenos

Para o mignon:

1 unidade de mignon (medalhão de aprox. 180g a 200g)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Preparo

Nhoque: Junte a batata, o ovo e a farinha. Misture tudo até ficar uma massa homogênea. Cuidado com a quantidade de farinha para o nhoque não ficar massudo e pesado. Cozinhe o nhoque em água e sal fervente até que ele suba a superfície e reserve.

Creme de nozes: Em uma panela, coloque para ferver o creme de leite. Acrescente as nozes picadas e tempere com sal e pimenta a gosto. Coloque o nhoque para aquecer neste creme. Cuide para não aquecer demais o nhoque, o que o fará amolecer.

Molho de roquefort: Em uma panela pequena e alta, coloque o creme de leite e o queijo roquefort para aquecer. Deixe o queijo derreter e reserve.

Mignon: Tempere o medalhão de filé com sal e pimenta moída. Em uma frigideira, grelhe a carne até o ponto desejado. Após isto, acrescente o molho roquefort na carne e deixe ferver para engrossar. Sirva em seguida como o nhoque de creme de nozes.

Bacalhau às natas

*Por Nelson Gourlart

Ingredientes

1 kg de bacalhau em lascas dessalgado

300 gramas de cebola (ou chalotas)

100 gramas de azeitonas verdes sem caroço

500 gramas de batata

500 ml de nata fresca

200 gramas de manteiga sem sal

100 ml de azeite de oliva

2 bagas de noz-moscada ralada

100 gramas de farinha de rosca

Preparo

Descasque as batatas e coloque-as para cozinhar na água da primeira dessalga do bacalhau até quase desmancharem.

Escorra e amasse acrescentando 100 gramas de manteiga formando um purê bem liso.

Pré-aqueça o forno a 130 graus.

Numa frigideira grande em fogo alto coloque 100 g de manteiga, azeite, toda a cebola, a noz moscada ralada, as azeitonas e refogue tudo até começar a caramelizar a cebola.

Depois, coloque o bacalhau já dessalgado por apenas três minutos, sempre mexendo bem.

Num recipiente grande misture o refogado com o purê de batatas e a nata fresca. Coloque a mistura em uma assadeira cobrindo com uma fina camada de farinha de rosca e decorando com azeitonas e uns pedaços de bacalhau. Leve ao forno por 20 minutos.

Lasanha alla romagnolla

*Por Solange Schneider

Rendimento 6 porções / Preparo: Médio

Ingredientes

Para o molho:

300 gramas de carne moída de patinho

100 gramas de presunto cru picado

100 gramas de cebola

Cenoura e salsão picados em cubinhos

50 gramas de cogumelos Paris em fatias

150 ml de vinho branco

150 ml de caldo de carne ou frango

100 gramas de manteiga

300 ml de leite

150 gramas de extrato de tomate

Tomilho a gosto

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Para a massa:

400 gramas de farinha de trigo especial

1/2 maço de espinafre

3 unidades de ovo

Preparo:

Molho: Refogue a carne na manteiga, depois adicione o presunto cru, os legumes, os cogumelos. Acrescente o vinho e deixe no fogo até reduzir. Depois coloque o caldo e o extrato de tomate e deixe-os ferver por aproximadamente 1 minuto. Acrescente o leite e deixe tudo ferver em fogo baixo. Por fim, cozinhe por 30 minutos, acrescentando mais caldo ou água se necessário.

Massa: Lave as folhas do espinafre e depois escalde-as em água fervente, mergulhando imediatamente em água fria. Escorra e esprema bem. Em seguida bata o espinafre e os ovos no liquidificador. Peneire a farinha sobre uma superfície lisa e, no centro da farinha, despeje a mistura do liquidificador. Com um garfo, misture-os fazendo movimentos circulares de dentro para fora. Amasse bem com as mãos até obter uma massa lisa. Envolva a massa com um filme plástico e deixe-a descansar por 15 minutos. Abra a massa com um rolo de macarrão, deixando-a bem fina. Corte em retângulos e cozinhe em água com sal por 30 segundos, retirando imediatamente as folhas e dispondo-as em um recipiente com água fria. Para finalizar, retire-as da água e deixe-as secar com um pano perfex.

Montagem: Inicie com uma camada de molho e alterne entre massa, molho e queijo parmesão. Finalize com mais molho e queijo.

Risoto de funghi Porcini

*Por Armando Fuoco Júnior

Rendimento 4 porções / Preparo:Médio

Ingredientes

50 gramas de funghi Porcini seco

1 litro de caldo de legumes (feito com salsão, cenoura, cebola e alho poró)

100 gramas de manteiga sem sal

1/2 cebola média finamente picada

350 gramas de arroz arbóreo

150 ml de vinho branco seco

100 gramas de queijo Grana Padano ralado

100 ml de creme de leite fresco (pode ser opcional, caso haja restrições alimentares

Pimenta-do-reino a gostos.

Sal a gosto.

Preparo:

Lave bem os cogumelos para eliminar possíveis resíduos da terra.

Deixe de molho em água morna por, no mínimo, 15 minutos para reidratá-los e reserve um pouco dessa água para ser utilizada no risoto.

Corte os funghis em pedaços médios e reserve.

Leve o caldo de legumes ao fogo e mantenha em fervura branda.

Em uma panela larga, em fogo médio, coloque metade da manteiga e refogue a cebola até ficar transparente.

Acrescente o arroz e mexa por cerca de dois minutos, até que esteja totalmente envolvido pela mistura de manteiga e cebola.

Junte o vinho branco e mexa até que o arroz absorva totalmente o líquido.

Junte os cogumelos já escorridos e vá acrescentando, aos poucos, o caldo de legumes e a água do funghi à medida em que o arroz for absorvendo a mistura.

Use, mais ou menos, uma concha de caldo por vez, mexendo sem parar. Quando o arroz estiver perto de estar cozido (al dente), entre com o creme de leite.

Quando o ponto do arroz estiver correto, retire a panela do fogo, acrescente o restante da manteiga gelada e o queijo.

Mexa vigorosamente para obter uma mistura homogênea e cremosa. Por último, corrija o sal e a pimenta se achar necessário.