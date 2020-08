Curitiba confirmou nesta sexta-feira (7), 15 novas mortes e mais 442 casos de covid-19, totalizando, 675 óbitos e 23.221 infectados, desde o início da pandemia, em 11 de março. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as novas vítimas, que não resistiram às complicações provocadas pelo novo coronavírus, eram sete homens e oito mulheres, com idades entre 49 e 93 anos. Oito destas pessoas faleceram nas últimas 48 horas e os demais óbitos, que estavam em investigação, ocorreram entre os dias entre 11 de julho e 4 de agosto. Na cidade, seguem valendo as restrições da bandeira laranja do protocolo de combate à covid-19. (veja abaixo)

LEIA TAMBÉM – Vacina da covid-19 testada no HC em Curitiba poderá ser liberada em dezembro

De acordo com o novo boletim epidemiológico municipal, 17.731 pacientes já estão recuperados da covid-19, mas 4.815 moradores de Curitiba ainda estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2 para outras pessoas. Na capital, outros 570 casos suspeitos são monitorados e aguardam os resultados dos exames. Também são investigadas em Curitiba, as mortes de mais 11 habitantes.

Nos hospitais

Curitiba tem atualmente 578 pacientes diagnosticados com covid-19 internados em em hospitais públicos e particulares. Entre eles, 255 ocupam em leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

LEIA MAIS – Ippuc propõe mudanças em ruas e calçadas pra retomar economia de Curitiba

Nesta sexta-feira, é de 88% a taxa de ocupação nos 352 leitos de UTI exclusivos para covid-19, no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a prefeitura de Curitiba, vão para estes leitos exclusivos do SUS, os pacientes que testaram positivo e aqueles que têm sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Ainda de acordo com o município, há 43 leitos de UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.

Bandeira laranja

Com 3.895 casos e 127 óbitos por covid-19 registrados durante a última semana, no período entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, Curitiba fez uma nova avaliação do protocolo de combate ao novo coronavírus e manteve nesta sexta-feira (7), as regras da bandeira laranja, que já estava em vigor na capital. Confira abaixo, o que pode funcionar e as atividades que ainda têm restrições, segundo o decreto nº 990.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Lidiane Santos. Posted by Prefeitura de Curitiba on Friday, August 7, 2020

Coronavírus no Brasil