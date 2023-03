Oito bairros de Curitiba podem ficar sem água na próxima terça-feira (8) por causa de um serviço de melhoria no sistema de distribuição da Sanepar. Segundo a empresa, o serviço será feito das 8h às 16h e a normalização ocorrerá de forma gradativa até a manhã de quarta-feira (8).

+ Previsão do tempo: Veja como será o sábado em Curitiba!

Os locais afetados, de acordo com a Sanepar, são:

Ainda conforme a Sanepar, as residências que possuem caixa d’água podem não ser afetadas. A companhia recomenda o uso de uma caixa de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

+ Leia mais: Gaeco cumpre mandados de busca em casa de policiais civis de Curitiba

Para mais informações, o telefone de contato da Sanepar é o 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações também é possível usar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site da empresa.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!