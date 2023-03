Dia de aniversário de 330 anos é também motivo de proteção para os curitibanos. Curitiba abriu nesta quarta-feira (29) a campanha de vacinação contra a gripe. O público convocado neste primeiro momento soma 452 mil pessoas. Estão convocadas nesta etapa, pessoas com 60 anos ou mais e também crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias).

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no último ano). A secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, reforça a importância da vacinação, especialmente para as crianças. “Temos registrado aumento do atendimento de crianças por causas respiratórias. A gripe acomete bastante esse público e a vacina é uma forma de amenizar esse problema”, disse Battistella.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, demais grupos prioritários serão chamados posteriormente, após o recebimento de novas doses. Vale reforçar que a vacina é contraindicada para menores de 6 meses e também para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Onde tomo a vacina?

A vacina está disponível, de segunda a sexta, das 8h às 17h, em 107 unidades de saúde para o público com 60 anos ou mais. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos poderão se vacinar nestas mesmas unidades, com exceção da US Ouvidor Pardinho. Confira os endereços no site Imuniza Já Curitiba. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação.

Primeira vez com duas doses

Faz parte do público prioritário definido pelo Ministério da Saúde crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias). Para aquelas que serão vacinadas pela primeira vez contra influenza, deve-se considerar o esquema de duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. As demais crianças, que receberam ao menos uma dose da vacina contra influenza em anos anteriores, devem receber apenas uma dose em 2023.

