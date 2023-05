Vacina bivalente e da gripe estão disponíveis para 30 anos ou mais em Curitiba

Atendendo ao chamado da Prefeitura, que ampliou o público-alvo de vacinação contra a gripe e o reforço bivalente contra a covid, pessoas com 30 anos ou mais estão procurando as unidades de saúde de Curitiba para se proteger contra as duas doenças.

O reforço da vacina bivalente contra a covid está disponível em Curitiba desde o dia 27 de fevereiro e a campanha de vacinação contra a gripe foi iniciada em 29 de março. No entanto, a busca pelas duas vacinas ainda está abaixo do esperado, o que motivou a ampliação gradativa do público que tem direito aos imunizantes pelo sistema público de saúde municipal.

LEIA TAMBÉM:

>> Obra em Curitiba: Boulevard começa a ser construído na região do Mercado Municipal

>> Falta de água em Curitiba e região afeta milhares de pessoas em quinze bairros

“A vacinação é nossa mais potente arma de saúde pública porque é uma estratégia coletiva. Quando o coletivo está protegido, todos se beneficiam”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella. Ela ressalta: “O indivíduo que recebe a vacina fica protegido, mas todos são beneficiados quando o vírus não consegue circular.”

Vacina anticovid

A Secretaria Municipal da Saúde mantém a oferta da vacina anticovid para crianças e adultos. Acessando o aplicativo Saúde Já Curitiba é possível verificar se há alguma dose em atraso.

A vacina anticovid bivalente, chamada segunda geração do imunizante, está disponível para pessoas de 30 anos ou mais. São aquelas que contém em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vacinada.

Para receber a dose bivalente, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses. Também é necessário respeitar o intervalo de 4 meses (120 dias ou mais) depois da última vacina anticovid aplicada.

Vacina contra a gripe

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2. A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Orientações

As duas vacinas (contra a gripe e contra a covid-19) podem ser aplicadas juntas . Não há necessidade de intervalo entre elas.

. Não há necessidade de intervalo entre elas. Para se vacinar, além de ser morador de Curitiba, é preciso apresentar documento de identificação com foto.

A aplicação está disponível em 105 Unidades de Saúde da capital , das 8h às 17h. Veja os endereços no site Imuniza Já Curitiba.

, das 8h às 17h. Veja os endereços no site Imuniza Já Curitiba. Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar.

No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!