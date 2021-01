Para melhor atender os estudantes que farão a prova do Enem neste próximo domingo (17), a Urbanização de Curitiba (Urbs) preparou uma programação especial de linhas de ônibus.

As linhas que não operam aos domingos e/ou linhas especiais criadas para este dia como 829-UNIV.POSITIVO, 620-FAC.SANTA CRUZ e 815 – REFORÇO TUIUTI BARIGUI entre outras, terão programação especial. Veja no site da Urbs quais são os horários e pontos específicos dos ônibus que estarão funcionando.

A linha 816-Camp.Siqueira/Sta.Felicidade terá seu horário de atendimento estendido, com saída do Terminal Santa Felicidade às 19h45 e Terminal Campina do Siqueira às 20h10.

A Urbs alerta para que os candidatos saiam antecipadamente de suas residências, devido aos congestionamentos em dias de concursos e respeitem o limite máximo de lotação dos veículos por conta da covid-19.

Programe-se!

* Abertura dos portões: 12h

* Fechamento dos portões: 13h

* Horário início das provas: 13h30

* Horário término das provas: 19h

* Horário término das provas diferenciados, em alguns locais: 20h

* Saída dos candidatos após o início da prova: a partir de 15h30