A Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e de multivacinação começam nesta segunda-feira em todo o Brasil. Em Curitiba, porém, as doses já estão sendo aplicadas desde segunda-feira (28), em todas as unidades de saúde da cidade. O foco da campanha contra a poliomielite são 90 mil crianças com idade entre 1 e 4 anos completos. Em âmbito nacional são 11,2 milhões de crianças nesta faixa etária.

+Leia mais! “Faço tudo por ele e vou até o fim”, diz mãe de criança com doença raríssima. Família pede ajuda!

Além das gotinhas contra a poliomielite, a campanha de multivacinação quer colocar em dia a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos completos. A vacinação é importante pois, além da questão de saúde, é necessário a declaração de vacinação dos pequenos para que a matrícula nas escolas das redes pública e privada seja realizada. Nesta segunda-feira começou o cadastramento de alunos para o ano letivo de 2021 nas escolas municipais de Curitiba.

A poliomielite é uma doença contagiosa causada pelo agente poliovírus, que pode atingir crianças e adultos, causando paralisia dos membros inferiores ou até mesmo a morte. O poliovírus ganha força com más condições de habitação e higiene pessoal.

Mais vacinas

Em 2020 Curitiba passa a contar com a vacina meningocócica ACWY, destinada para adolescentes entre 11 e 12 anos e que protege contra quatro tipos de meningite, uma doença grave que causa inflamação nas meninges, uma pele que envolve o cérebro e a medula.

+Leia mais! Centauro inaugura loja em Curitiba com cabine tecnológica pra provar roupa

+Viu essa? Sistema PIX inicia cadastro nesta segunda-feira. Saiba como fazer!

Além desta imunização contra meningite, o programa de multivacinação do SUS tem outras vacinas como a BCG (meningite tuberculosa), a Tríplice Viral (meningite por sarampo e caxumba), a Pentavalente (meningite por Haemofilos influenzae b em crianças abaixo de 5 anos), meningocócica C conjugada e vacinas pneumocócicas conjugadas 10 valente (meningite pneumocócica – 10 tipos).