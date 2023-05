A Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) vai ofertar para a comunidade curitibana mais de 30 serviços gratuitos nesta semana. O evento é comemorativo aos 65 anos de fundação da instituição de ensino.

Os atendimentos serão realizados por alunos e professores nas clínicas, núcleos e laboratórios da Tuiuti.

As pessoas podem procurar serviços como aferição da pressão arterial, determinação da glicemia, produção fotográfica para pequenos negócios, inspeção veicular de itens como pneus, limpador de para-brisa e fluído de óleos, oficina de textos para redes sociais de pequenos negócios, elaboração de projeto arquitetônico de residência com até 70m² (pavimento único/lote regular), dicas de previdência, avaliação nutricional e outras atividades. Veja a lista completa no fim da matéria!

Algumas atividades precisam de agendamento prévio e possuem vagas limitadas.



Serviço: Semana da Promoção Humana



Data: 23,24 e 25 de maio



Local: Universidade Tuiuti do Paraná | R. Padre Ladislau Kula, 395 – Santo Inácio



Horário: das 8h às 18h (conforme programação)

Quais são os serviços ofertados?

Ciências Contábeis



23/05

Abertura de empresas: burocracia, tributação, regras trabalhistas e principais segredos de abrir um negócio.

30 vagas – 18h – 19hr – por ordem de chegada – Sala 104 do bloco B – Térreo

24/05

Dicas de Previdência: como funciona a previdência pública e vantagens que um não contribuinte possui abrindo um MEI.

30 vagas – 18h – 19hr – por ordem de chegada – Sala Bloco B – Sala 104 do bloco B – Térreo

Farmácia

24/05

Aferição de pressão arterial; determinação de glicemia, cálculo de IMC.

14h – 17h – Consultório Farmacêutico, sala 109 do bloco C – Térreo



Determinação de glicemia

14h – 17h – 50 vagas por ordem de chegada – Consultório Farmacêutico, sala 109 do bloco C – Térreo



Cálculo de IMC.

14h – 17h – Consultório Farmacêutico – Consultório Farmacêutico, sala 109 do bloco C – Térreo



Acompanhamento Farmacoterapêutico (esclarecimento de dúvidas sobre medicamentos).

14h – 17h – Consultório Farmacêutico



25/05

Campanha de coleta de Medicamentos Domiciliares: doação do que a pessoa tem em casa.

14h – 17h – Corredor central

Ciência da Computação



24/05

Uso básico do Microsoft Windows. Estrutura de diretórios e manipulação de arquivos.

15h – 16h – 50 vagas por ordem de chegada – Laboratório de Informática 13

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas



23, 24 e 25/05

Coleta de equipamentos obsoletos de informática.

08h – 18h – Sala 118 do bloco C – Térreo

Engenharia Mecânica



24/05

Inspeção veicular: pneus

16h – 18h30 – por ordem de chegada – CITEC II – Núcleo de Mecânica



Inspeção veicular: fluídos de óleo.

16h – 18h30 – por ordem de chegada – CITEC II – Núcleo de Mecânica



Inspeção veicular: freio

16h – 18h30 – por ordem de chegada – CITEC II – Núcleo de Mecânica



Inspeção veicular: limpadores de para-brisa

16h – 18h30 – por ordem de chegada – CITEC II – Núcleo de Mecânica

Engenharia de Produção



24/05

Consultoria/divulgação sobre uso de planilha de finanças pessoais.

17h – 18h – 30 vagas por ordem de chegada – Laboratório CITEC II Mecânica

Nutrição



24/05

Avaliação e orientação nutricional para todos.

08h – 12h / 13h – 17h – por ordem de chegada – Sala 101 do Bloco B – Térreo

Fisioterapia



23 e 24/05

Auriculoterapia.

8h – 11h / 14h – 17h – Clínica de Fisioterapia – agendamento – 3331-7836 ou 3331-7846

Tec. em Estética e Cosmética



23/05

Avaliação e Orientação aos Cuidados do Cabelo.

08h – 11h – Clínica de Estética – agendamento – 3331-7861 das 7h30 às 2h



24/05

Avaliação o Orientação aos Cuidados da Pele.

08h – 11h – Clínica de Estética – agendamento – 3331-7861 das 7h30 às 12h

Educação Física



24/05

Avaliação Física e Orientação de Atividade Física Regular.

19h – 21h – Clínica de Estética – agendamento – 3331-7862 das 17h30 às 21h

Engenharia Civil



23/05

Consultoria sobre patologia de estruturas (interessados devem levar as informações e fotos).

14h – 17h – 06 vagas por ordem de chegada – CITEC II

Arquitetura e Urbanismo



23/05 e 25/05

Elaboração de projeto arquitetônico gratuito de residência com até 70,00m2 e pavimento único, em lote regular.

23/05 – 13h30 – 16h / 25/05 – 13h30 – 17h30 – CITEC I – Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU)

Psicologia



24/05

Ser Universitário : Vamos falar de ansiedade?

10h – 12h30 – Sala 106 do Bloco B – Térreo

Psicologia e Pedagogia



23, 24 e 25/05

Painel ilustrativo da primeira turma de formandos dos dois cursos.

Corredor interno do bloco A

Agronomia



24/05

Preparo de requeijão.

14h – 15h / 15h30 – 16h30 – 15 vagas para cada oficina, por ordem de chegada – Laboratório de Tecnologia de Alimentos – Bloco B – Térreo

Pilotagem de Aeronaves



24/05

Uma experiência de voo no laboratório de voo.

14h – 17h – por ordem de chegada – Laboratório de voo – CITEC II – Hangar da engenharia mecânica

Biomedicina



23 e 24/05

Interpretação de resultados de exames laboratoriais.

08h20 – 11h – 25 vagas por ordem de chegada – Laboratório de Analises Clinicas (mediante numero limitado de exames, a definir) – Sala 103 do Bloco C – Laboratório de Análise Clínicas



Hemograma.

08h20 – 11h – 25 vagas por ordem de chegada – Laboratório de Analises Clinicas (mediante numero limitado de exames, a definir) – Sala 103 do Bloco C – Laboratório de Análises Clínicas

Direito



23 e 24/05

Oficina “Vamos falar de conflitos?”

09h -12h e 18h – 21h / Sala 110 do Bloco B – METALAB – Térreo



Grêmio de Leitura – Feira de Troca de Livro.

23/05 entrega dos livros – Secretaria de Coordenação – Bloco A

24/05 troca do vale-livro no Grêmio de Leitura – 09h – 12h e das 18h – 21h ambos os dias.

Grêmio de Leitura – Térreo do Bloco C

Odontologia



23 e 24/05

Painel ilustrativo e vídeo sobre o traumatismo dentário : relevância para a conduta do paciente acometido pelo trauma (conduta não profissional e profissional).

Exposição fixa no período a ser combinado das 13h30 às 17h – Entrada do Bloco C

Design de Moda



23/05

Projeto Upcycling – A moda em movimento- Reaproveitamento de peças em Jeans a serem desconstruídas e reconstruídas em outras peças de uso individual.

13h30 – 16h45 – CITEC I Laboratório de Confecção – Piso 2

Medicina Veterinária



24/05

Acupuntura Veterinária: avaliação de cães para atendimento de acupuntura e terapias alternativas.

13h30 – 17h30 – Clínica Veterinária sala de Acupuntura

Enfermagem



24/05

Orientações à Saúde do Adulto.

8h20 – 11h20 – 1 sala de aula para 30 pessoas (com projetor) – Salas 102 e 103 do Bloco B – Térreo



Orientações à Saúde do Idoso.

8h20 – 11h20 – 1 sala de aula para 30 pessoas (com projetor) – Salas 102 e 103 do Bloco B – Térreo

Fonoaudiologia



23/05

Oficina de Leitura.

9h – 12h – Sala nº 104 – Bloco B



Orientações à Saúde do Idoso.

8h20 – 11h20 – 1 sala de aula para 30 pessoas (com projetor) – Sala 104 do Bloco B – Térreo

Radiologia



24/05

Compreendendo o universo do Radioagnóstico e proteção radiológica.

9h30 – 21h30 – Laboratório de Radiologia – (Sala nº 113 – Bloco C)



Proteção Radiológica.

19h30 – 21h30 – Laboratório de Radiologia – (Sala nº 113 – Bloco C)

CEI



24/05

SINE – oferecimento de vagas de trabalho a PCD / entrega de projeto para aluno de Biomed.

14h – 17h – Pimenta, Bloco B

Jornalismo



23/05

Oficina de textos para redes sociais de pequenos negócios.

14h – 16h / 20 vagas por ordem de chegada – Laboratório de Informática 09 – Bloco A – Térreo

Publicidade



23/05

Produção fotográfica para pequenos negócios.

14h – 16h / 20 vagas por ordem de chegada – Laboratório de som e imagem – Bloco C – Térreo

Dpto de RH



23, 24 e 25/05

Recebimento de currículos/Banco de Talentos.

08h – 18h / Entregar no RH

Administração



23 e 24/05

Feira Aluno Empreendedor.

18h – 22h / Corredor cantina interna

História



24/05

Memórias do Bairro Santo Inácio: exposição.

13h – 17h / Corredor entre bloco A e B

CEAD



24/05

EAD sem medo e com grandes possibilidades.

11h – 12h e das 16h às 19h / Corredor do bloco B, próximo a CEAD

