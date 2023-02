A Unimed Curitiba e a Associação Cultural São José, entidade mantenedora do Hospital da Mulher e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, oficializaram nesta quarta-feira (1º/2) o contrato de compra e venda do estabelecimento pela cooperativa. O contrato foi assinado pelo diretor-presidente da Unimed Curitiba, Rached Hajar Traya, e pela Irmã Kátia Rejane Sassi, Superiora Provincial da Congregação das Irmãs de São José de Chamberry, da qual a Associação São José faz parte.

A partir desta quinta-feira começa o processo de transição, quando representantes da maternidade e da cooperativa trabalharão juntos para que a futura administração possa assumir, em maio, a gestão do hospital com total segurança, garantindo a qualidade dos serviços médico-hospitalares.

+ Leia mais: Empresa do Paraná investe milhões em novos ônibus; saiba onde vão rodar

Durante a assinatura do contrato, o dirigente da Unimed Curitiba destacou que “este é um momento especial na história da cooperativa”, pois representa a união de propósitos de cuidado e excelência assistencial. Ele reforçou o objetivo de “turbinar” a maternidade onde seu irmão caçula nasceu e onde ele recebeu parte da sua formação prática como aluno de Medicina da PUC-PR. “Vamos transformar essa maternidade na melhor experiência no atendimento obstétrico do Paraná”, assegurou.

A Irmã Maria da Glória Fernandes, integrante do Conselho Provincial da Congregação, ratificou a união dos propósitos da entidade com a cooperativa para um “nascer com qualidade para todos, com vidas a serviço da vida”.

+ Veja também: Golpe do cartão de crédito por aproximação: saiba como se proteger

A compra do estabelecimento hospitalar foi aprovada pelos médicos cooperados em Assembleia Geral Extraordinária da Unimed Curitiba, realizada no dia 6 de dezembro do ano passado, e reforça os serviços próprios oferecidos pela cooperativa.