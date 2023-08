UFPR oferece mais de 800 vagas de graduação, sem vestibular!

Por meio do Programa de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com 804 vagas abertas em cursos de graduação. Os interessados devem fazer a inscrição até às 17 horas de sexta-feira (11), pelo site do Núcleo de Concursos da instituição. Podem participar do processo alunos já matriculados na UFPR e estudantes de outras instituições.

As 804 vagas são divididas em cinco modalidades: três voltadas para o público externo (aproveitamento de curso superior, complementação de estudos e reintegração de ex-aluno) e duas para alunos já matriculados na UFPR (reopção de curso e mudança de campus, habilitação e turno).

LEIA TAMBÉM:

>> Abandono, ‘banho na fonte’ e lixão: Bosque de Curitiba é alvo de reclamação de moradores

>> Caminhões estacionam e destroem calçada de importante avenida de Curitiba

As vagas ofertadas são provenientes de abandono de curso, cancelamento, transferência para outras instituições, reopção de curso e mudança de turno, habilitação e campus. O Provar acontece anualmente na UFPR desde 2003 e tem o objetivo de reduzir o número de vagas ociosas e aumentar o número de diplomações.

Após a conclusão desta etapa do Provar, a UFPR lançará um novo edital com vagas para transferência de alunos de outras instituições.

Confira abaixo as informações específicas sobre cada modalidade do Provar. O detalhamento das vagas e requisitos para inscrição devem ser conferidos nos respectivos editais (links abaixo).

Vagas na UFPR em caso de mudança de campus, habilitação e turno

Público: estudantes da UFPR que desejem fazer mudança de campus, habilitação e turno entre cursos com matrizes curriculares similares, que permitam um elevado número de equivalências entre si.

154 vagas (30 para mudança de campus, 3 para mudança de habilitação e 121 para mudança de turno).

Sem taxa de inscrição.

Divulgação do resultado: 23 de agosto.

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

Estudantes da UFPR interessados em mudar de curso

Público: estudantes da UFPR interessados na mudança entre cursos com matrizes curriculares distintas, desde que o curso de origem seja identificado como curso afim pela coordenação do curso desejado.

266 vagas.

Sem taxa de inscrição.

Divulgação do resultado: 23 de agosto.

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

Estudantes formados que querem uma nova graduação

Público: estudantes graduados em instituição de ensino superior, nacional ou estrangeira, que pretendam obter uma nova graduação em curso ofertado pela UFPR, diferente daquela em que colaram grau.

174 vagas.

Taxa de inscrição: R$ 160.

Divulgação do resultado: 1º de setembro.

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

Estudantes que querem completar a graduação

Público: egressos da UFPR e egressos de outras instituições de ensino superior que pretendam obter uma outra habilitação no mesmo curso em que colaram grau.

19 vagas.

Taxa de inscrição: R$ 160.

Divulgação do resultado: 1º de setembro.

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

Alunos com registro acadêmico que desejam voltar para UFPR

Público: alunos que se encontram com registro acadêmico cancelado na UFPR e que desejam reingressar em versão ativa do seu curso de origem.

191 vagas.

Taxa de inscrição: R$ 80.

Divulgação do resultado: 1º de setembro.

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal