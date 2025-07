UFPR abre inscrições para curso gratuito de redação para Enem em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estudantes do último ano ou que já concluíram o ensino médio podem se inscrever, até o próximo domingo (20), na Oficina de Redações Enem, projeto gratuito mantido por alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). As vagas são voltadas especialmente a estudantes de escolas públicas e pessoas de baixa renda.

A ideia é oferecer a candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) o suporte para aprimorar a qualidade da redação. São trabalhadas nas oficinas estrutura textual, leitura crítica, repertórios e técnicas de escrita, com fundamento nos critérios usados na correção do exame.

O curso será exclusivamente presencial, com aulas aos sábados, das 9h às 11h45, no Prédio Histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba. Os encontros vão de 9 de agosto a 8 de novembro. Os alunos receberão materiais didáticos elaborados pela equipe docente e, a cada semana, uma proposta inédita de redação.

Todos os textos serão corrigidos com comentários individualizados, explicando os critérios de avaliação e apontando sugestões de melhoria. Também serão oferecidas monitorias online durante a semana, com datas e horários definidos conforme a disponibilidade dos participantes.

A iniciativa é associada ao Cursinho Solidário Todos pelo Direito (TPD), criado por estudantes da Faculdade de Direito da UFPR em conjunto com o coletivo Partido Democrático Universitário (PDU).

Como se inscrever na Oficina de Redações Enem da UFPR

São 120 vagas no total. A seleção será feita com base em critérios socioeconômicos, com prioridade para estudantes de escolas públicas, cotistas e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário on-line, informando dados pessoais, escolaridade e informações para contato. As regras da seleção estão definidas em edital.

+ Leia mais Farmácia na RMC vendia remédios vencidos; farmacêutico é preso

Os candidatos selecionados serão avisados por e-mail. Dúvidas podem ser enviadas para oficinaredacoesenem.tpd@gmail.com ou pelo WhatsApp (41) 99633-8394.

Serviço

Oficina de Redações Enem

Datas: 9 de agosto a 8 de novembro

Horários: sábados das 9h às 11h45

Local: Prédio Histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade, nº 50, no Centro

Inscrições: gratuitas por formulário online até o dia 20 de julho