Piloto de Fórmula Truck e mais duas pessoas morrem em acidente na RMC

Na noite de sábado (12), uma colisão frontal entre dois veículos deixou três mortos na Rodovia dos Minérios (PR-092), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Entre as vítimas está o piloto de Fórmula Truck Márcio da Rosa, conhecido como Márcio Limestone ou “Piolho”.

Márcio dirigia um Chevrolet Camaro e estava acompanhado de um amigo, o assessor parlamentar da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré Roberto Cardoso. Ambos morreram ainda no local do acidente após o carro se chocar com outro veículo e capotar.

O outro carro envolvido, um Renault Symbol, era conduzido por Guilherme Rocha, que chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, mas não resistiu aos ferimentos.

As condições e a dinâmica do acidente ainda serão analisadas pela polícia.

Fórmula Truck lamenta morte de piloto

O velório de Márcio Limestone acontece neste domingo (13), no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, localizado na Rua Padre Domingos Marine, 185, em Colombo. O sepultamento está previsto para a manhã desta segunda-feira (14), com horário a ser confirmado pela família.

A morte do piloto causou grande comoção entre amigos, familiares e colegas do automobilismo. Em nota oficial, a organização da Fórmula Truck lamentou a perda:

“Com imensa tristeza, recebemos a notícia do falecimento de Márcio da Rosa, nosso querido piloto, conhecido como Márcio Limestone — o Piolho. Ele foi vítima de um trágico acidente de trânsito neste final de semana e nos deixou de forma repentina.

A dor é profunda, mas maior ainda é a gratidão por tudo o que ele representou dentro e fora das pistas. Um competidor aguerrido, um amigo leal e uma figura inesquecível da nossa história.

A saudade é imensa, mas a honra de termos dividido a pista com você será eterna. Nossos sentimentos à família, amigos, equipe e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”.