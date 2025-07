Farmácia na RMC vendia remédios vencidos; farmacêutico é preso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR), do Conselho Regional de Farmácia e da Vigilância Sanitária Municipal prendeu um farmacêutico de 65 anos em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta quinta-feira (10). O homem foi detido em flagrante enquanto trabalhava em uma farmácia no bairro Nações.

A operação foi motivada por denúncias. Durante a fiscalização, os agentes constataram diversas irregularidades no estabelecimento, que resultaram na prisão do farmacêutico por falsificação de documento público, tráfico de drogas e adulteração de produtos terapêuticos.

Segundo a delegada Janaina Garcia, o alvará da Vigilância Sanitária estava adulterado. No documento, constava validade até 2025, mas o último regular havia sido emitido em 2020. Também foram encontrados medicamentos controlados da Portaria 344 da Anvisa, que estavam sendo comercializados sem autorização legal.

Além disso, havia medicamentos vencidos com datas de validade removidas ou adulteradas, cartelas trocadas, produtos avulsos, anabolizantes e um espaço inadequado para aplicação de injetáveis. A farmácia foi interditada.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde os procedimentos de polícia judiciária foram realizados, e, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias

A PCPR reforça que a população pode colaborar com as investigações. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante ou emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.