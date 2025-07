Caminhão sai da pista e fica preso em vala na BR-277 em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã deste sábado (12), um caminhão saiu da pista e ficou preso em uma vala no quilômetro 107 da BR-277, em Curitiba. O acidente interditou parcialmente a pista no sentido Ponta Grossa. A ocorrência foi atendida pela concessionária Via Araucária e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caminhão trafegava pela faixa da esquerda quando saiu da rodovia e caiu na lateral da pista. De acordo com a PRF, o motorista foi resgatado e encaminhado ao hospital, onde passou por avaliação das lesões provocadas pelo acidente.

As causas da saída de pista ainda não foram informadas pelas autoridades.