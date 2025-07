Jovem quebra as pernas durante o treino na RMC; veja o vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Acidente no agachamento

Um estudante de Educação Física fraturou as duas pernas ao realizar uma série de agachamentos com 140 kg no aparelho conhecido como smith, em uma academia de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu em 20 de junho, mas viralizou nas redes sociais na última semana.

No vídeo que circula na internet, o jovem aparece fazendo o exercício com a ajuda de um amigo. Ao finalizar a série, tenta acionar a trava de segurança do equipamento, mas o suporte metálico despenca sobre suas pernas. O impacto foi suficiente para causar múltiplas fraturas. Veja o vídeo a seguir:

Luis Pasetti, de 23 anos, foi socorrido ainda na academia e encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia e permaneceu internado por quatro dias. Ele fraturou as duas tíbias e as duas fíbulas, ossos da parte inferior das pernas, além de sofrer um deslocamento no pé direito.

Em entrevista ao portal g1, Luis contou que não houve falha da máquina. Ele acredita que foi um acidente, e que poderia ter acontecido com qualquer um. Por isso, reforçou que é preciso estar extremamente atento para evitar uma situação como a que ele sofreu.

Luis está se recuperando em casa, deitado com os pés elevados, conforme orientação médica. Ele também toma anticoagulantes para prevenir o risco de trombose e deve voltar a andar em até três meses.