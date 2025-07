Fornecimento de água será afetado em Curitiba a partir de segunda-feira

A Sanepar realiza nesta semana uma série de manutenções programadas que podem afetar o fornecimento de água em bairros de Curitiba e da Região Metropolitana. Os serviços envolvem higienização de reservatórios e interligação de redes, com impactos pontuais no abastecimento.

A primeira intervenção ocorre nesta segunda-feira (14), com a higienização do reservatório Santa Quitéria, das 8h às 17h. A limpeza pode provocar desabastecimento temporário em sete bairros da capital: Campo Comprido, Cidade Industrial, Fazendinha, Mossunguê, Portão, Santa Quitéria e Vila Izabel. Segundo a empresa, a recuperação do sistema será gradual, com previsão de normalização total por volta das 8h de terça-feira (15).

Já na terça-feira (15), será feita a interligação das redes de abastecimento na Rua José Pereira de Araújo, entre a Rua Atílio Brunetti e a Avenida Winston Churchill, no bairro Capão Raso. Durante os trabalhos, a região pode apresentar baixa pressão ou falta de água, especialmente em residências sem caixa d’água. A situação deve ser normalizada até as 21h do mesmo dia.

Para a quinta-feira (17), a Sanepar programou a higienização do reservatório do Tatuquara, também entre 8h e 17h. O serviço pode afetar o abastecimento em bairros de Curitiba e Araucária, com previsão de retomada completa até as 8h de sexta-feira (18).

Em Araucária, os bairros que podem sofrer com a interrupção são Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. Em Curitiba, os bairros afetados são Campo de Santana, Caximba, Cidade Industrial, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará.

Solução

Durante os períodos de manutenção, a Sanepar recomenda o uso consciente da água. Deve-se evitar desperdícios, como lavar carros ou calçadas, e priorizar o uso para alimentação e higiene.

A companhia reforça que os imóveis devem contar com reservatórios internos com capacidade mínima de 500 litros, conforme orientação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A reserva é suficiente para garantir o abastecimento de uma família por até 24 horas, em casos de paralisações temporárias.

Sem água mesmo após a manutenção? Reclame!

O atendimento da Sanepar funciona 24 horas por dia, pelos canais: telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115 ou e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br. É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.