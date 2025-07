Curitiba recebe Mostra de Teatro de Bonecos com espetáculos gratuitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Iniciada neste domingo (13), a 6ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos segue com espetáculos gratuitos no Memorial de Curitiba até o próximo domingo (20). Ao longo da semana, serão mais de 15 apresentações, com duas sessões por dia, trazendo diversão para toda a família durante o período de férias escolares.

A edição deste ano reúne grupos de todo o Paraná, com apresentações de diferentes técnicas do teatro de bonecos, como mamulengo, lambe-lambe, animação direta, fantoches e marionetes.

Além das sessões no centro da cidade, a programação também contempla nove espetáculos distribuídos pelas regionais de Curitiba, garantindo acesso à cultura nos bairros mais afastados. Essas atrações seguem até o fim de julho.

Programação da 6ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos

A partir do dia 22, serão realizadas oficinas voltadas à animação, confecção e manipulação de bonecos, ampliando a formação de público e artistas. Confira a íntegra da programação abaixo:

Desde a criação, em 2019, a Mostra Paraná de Teatro de Bonecos já reuniu dezenas de companhias, movimentou a cena cultural local e nacional e contribuiu para consolidar um circuito de produção e fruição da modalidade.

A iniciativa é realizada com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Prefeitura de Curitiba, por meio da Fundação Cultural, e é promovida pela Associação Paranaense de Teatro de Bonecos (APRTB).

Serviço

6ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos – Espetáculos, oficinas e exposição

Datas: de segunda (14) a domingo (20)

Horários: 15h e 16h, dois espetáculos por dia

Local: Memorial de Curitiba, localizado na rua Doutor Claudino dos Santos, nº 79, no bairro São Francisco

Entrada gratuita