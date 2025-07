Inscrições para Feira Sabores do Paraná terminam nesta segunda

Com expectativa de público superior a 50 mil pessoas, a Feira Sabores do Paraná será realizada de 21 a 24 de agosto, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba. As inscrições para expositores seguem abertas até esta segunda-feira (14), por meio de formulário on-line.

Com objetivo de expor e comercializar produtos da agricultura familiar, a feira valoriza a identidade cultural do Paraná, a segurança alimentar e a qualidade dos produtos regionais. Além das vendas, o evento contará com aulas-show sobre gastronomia e turismo local.

A cerimônia de abertura está marcada para quinta-feira (21), às 14h. No mesmo dia, a feira abre ao público a partir das 16h. Na sexta (22), sábado (23) e domingo (24), a visitação será das 10h às 22h.

Como participar da Feira Sabores do Paraná?

Para se candidatar como expositor, é necessário ter o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo. Agroindústrias que comercializam alimentos precisam estar regularizadas sanitariamente, conforme o tipo de produto, e todos os itens devem estar rotulados de acordo com a legislação vigente.

A inscrição é feita por formulário on-line, no qual o participante deve informar CPF, dados da agroindústria e contatos. Após o envio, o responsável receberá por e-mail a confirmação da inscrição, acompanhada de um checklist com a documentação obrigatória.

Para validar a participação, é preciso enviar todos os documentos listados, junto ao ANEXO IV, para o e-mail feiragroindustria@gmail.com, até a data limite, na segunda-feira (14). O não envio ou envio incompleto da documentação resultará em desclassificação.

O número de vagas é limitado, e a seleção será feita pela Comissão Organizadora, que avaliará o cumprimento dos critérios do regulamento. A submissão do formulário não garante a participação no evento.