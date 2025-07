Mega-Sena 2877: aposta da Grande Curitiba fatura R$ 96 mil

Cinco apostas do Paraná passaram perto do prêmio principal do concurso 2877 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (12) e estimado em R$ 38 milhões. Com cinco acertos, os apostadores faturaram o prêmio de R$ 96.688,72.

Uma das apostas que garantiram a quina da Mega-Sena é de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O jogo foi feito com uma cota. Ou seja, o apostador faturou sozinho a bolada.

Confira o detalhamento das apostas premiadas no Paraná:

Cidade Unidade lotérica Razão Social Números apostados Canal de Vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio FOZ DO IGUACU/PR ITAIPU LOTERIAS ITAIPU LOTERIAS LIMITADA – ME 6 Fisico Não Simples 1 R$96.688,72 GUAIRACA/PR LOTERIA NOROESTE OSAKO & FLOR LTDA ME 6 Fisico Não Simples 1 R$96.688,72 GUARATUBA/PR MARE DA SORTE PAIS & FILHOS LOTERIAS II LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$96.688,72 PONTA GROSSA/PR LGF LGF COMERCIO DE LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$96.688,72 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$96.688,72 Tabela: Loterias Caixa

Mega-Sena 2877 está acumulada

Sem seis acertos, a Mega-Sena 2877 acumulou. O próximo sorteio acontecerá na terça-feira (15), com prêmio estimado de R$ 46 milhões.

No sábado (12), os números sorteados da Mega-Sena foram: 14, 29, 30, 50, 53, 57.