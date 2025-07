Curitiba recebe o maior festival de torresmo do Brasil até domingo

A 12ª edição do Torresmo Day Curitiba acontece no Shopping Boulevard, na BR-116, até domingo (13). Com entrada gratuita e programação de shows ao vivo, o festival reúne atrações para toda a família, com destaque para torresmo, porco no rolo e chope artesanal.

Além da carne suína, o evento conta com estações assinadas por chefs renomados, incluindo opções sem carne de porco. Entre os destaques gastronômicos estão mais de 10 toneladas de torresmo, costela fogo de chão, panceta pururuca e o premiado hot dog do Cachorro Loco. Os pratos podem ser harmonizados com rótulos da cervejaria Swamp Brewing, referência no mercado nacional.

Outro grande nome do evento é o churrasqueiro Jhow Butcher, reconhecido pelo Guinness Book por liderar o maior churrasco da história durante o festival Villa Mix. Neste sábado (12), ele comanda a Estação BBQ do Torresmo Day.

Programação

No sábado (12), a programação musical conta com a cantora Polliana (The Voice Brasil), o tributo aos Mamonas Assassinas com a banda Manilos Assassinos e a maior roda de samba ao ar livre da cidade, com quatro horas de apresentação a partir das 16h.

Já no domingo (13), Dia Mundial do Rock, o festival recebe diversos shows ao vivo, com destaque para o tributo ao Charlie Brown Jr. Confira a programação musical completa a seguir:

Além das apresentações, o evento também oferece uma área kids com monitores especializados, garantindo diversão segura para as crianças. Todas as atrações são gratuitas.

Serviço

Torresmo Day Curitiba

Horário: sábado (12), até às 22h e domingo (13), das 12h às 20h

Local: Shopping Boulevard, na BR-116, nº 16.500, no bairro Xaxim

Entrada gratuita