Imin Matsuri acontece neste final de semana no Parque Barigui

Em comemoração aos 117 anos da imigração japonesa no Brasil e aos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, o Centro de Eventos do Parque Barigui recebe, neste fim de semana, a 33ª edição da Imin Matsuri. A programação segue até as 18h deste domingo (13).

Voltado à valorização da cultura e da amizade entre os dois países, o evento conta com atrações para todas as idades. Entre os destaques estão apresentações artísticas, shows musicais e oficinas culturais, como a de kanzashi (adorno tradicional de cabelo japonês) promovida no estande do Consulado Geral do Japão.

+ Leia mais Rua 24 Horas recebe encontro de brechós com peças a partir de R$ 10

A programação inclui ainda competições de cosplay em ambos os dias, com inscrições no estande da Shinobi Spirit. Os desfiles acontecem no sábado, às 18h35, e no domingo, às 15h35. Os cinco melhores receberão uma premiação surpresa, a ser revelada no dia do evento. Confira os jurados a seguir:

A praça de alimentação oferece pratos típicos como guiozas, tempurá e aoyagui, com valores entre R$ 15 e R$ 55. Há também uma feira com artesanato e produtos variados. Em paralelo, o público pode conferir as atrações da Samurai Experience Brasil e da Katana Suemitsu, com exposição de katanas, armaduras e itens históricos do universo samurai.

Como participar?

Os portões abrem no sábado até as 20h e no domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 15 por dia, com venda antecipada online (sujeita à taxa de conveniência de R$ 2,50) ou diretamente na bilheteria do evento.

A entrada é gratuita para crianças de até 12 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos, mediante apresentação de documento. Por conta da área gastronômica, não é permitida a entrada de animais de estimação.

Serviço

33ª Imin Matsuri

Horário: sábado (12), das 10h às 20h, e domingo (13), das 10h às 18h

Local: Centro de Eventos Positivo, na Alameda Ecológica Burle Marx, nº 2518, no bairro Santo Inácio

Ingressos: R$ 15,00 pelo site ou na bilheteria