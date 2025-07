Rua 24 Horas recebe encontro de brechós com peças a partir de R$ 10

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passar pela Rua 24 Horas, no Centro de Curitiba, neste sábado (12) poderá conferir o Garimpa/CWB, encontro que reúne alguns brechós da cidade e que promete transformar o espaço em um centro de moda alternativa, das 10 horas às 18 horas.

Serão 20 brechós oferecendo variedade de roupas, acessórios e calçados com preços a partir de R$ 10. O evento também apresentará semijoias, peças de grife e itens especiais para colecionadores. Os visitantes também poderão experimentar um toque da gastronomia com a venda de queijo de minas.

Esta é a segunda edição do evento na Rua 24 Horas. A estreia, realizada em 14 de junho, registrou crescimento de 35% no movimento do local. “Cerca de 7,7 mil pessoas passaram pela Rua naquele sábado, 2 mil a mais que a média registrada aos sábados”, diz Nadia Gusi, encarregada da Rua 24 Horas.

“É uma oportunidade de exercitar o consumo consciente, garimpar peças de qualidade e exclusivas e ainda gastar menos. A ideia é atrair não apenas curitibanos, mas também os turistas que visitam a Rua 24 Horas”, disse Nathan Josué Brito, organizador do evento.

Rua 24 Horas

Fundada em 12 de setembro de 1991 pelo então prefeito Jaime Lerner, a Rua 24 Horas encanta visitantes pela arquitetura única. A estrutura de arcos e os dois grandes relógios que marcam as entradas, nas ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco, tornaram-se símbolos da cidade.

Administrada pela Urbanização de Curitiba (Urbs), a rua passou por uma revitalização e hoje abriga 20 estabelecimentos comerciais. O local oferece variedade gastronômica e lojas diversificadas, incluindo roupas, lembranças, itens de decoração, perfumaria e eletrônicos.

Além de ser um centro comercial e cultural, a Rua 24 Horas também funciona como ponto inicial da Linha Turismo, o ônibus que percorre 26 atrativos da cidade. Os interessados em conhecer Curitiba podem embarcar na Rua Visconde de Nácar, onde o ônibus passa a cada 30 minutos, entre 8h30 e 17h30.