Curitiba tem feira de colecionadores com Campeonato de Pokémon no fim de semana

Durante o sábado (12) e domingo (13) acontecerá mais uma edição da Feira Universo de Colecionadores, no Alto da XV Mall, em Curitiba. No evento também haverá um Campeonato Pokémon Trading Card Game.

O campeonato possuirá uma arena Pokémon no modelo dos campeonatos promovidos nas lojas especializadas. A taxa de inscrição é de R$ 20. Os três primeiros colocados ganharão premiações: o 1º lugar ganha uma Box Belibolt, o 2º leva para casa uma Box Zacian e o 3º lugar fatura uma Box Ursulana.

Além do campeonato, a feira contará com mais de 100 colecionadores, que se organizam entre a praça de eventos e os corredores do shopping, exibindo produtos que vão desde vinhos e doces até brinquedos e discos de vinil. “Como a feira acontece mensalmente e tem um público fiel, temos o compromisso de trazer mais atrações e coisas novas para surpreender e agregar ainda mais a experiência do público”, destaca Alana Augusto da Cunha, analista de eventos do Alto da XV Mall.

O evento é aberto e gratuito. Durante o sábado será das 10 horas às 20 horas e, no domingo, das 12 horas às 19 horas. A participação do Zequinha, personagem do ilustrador curitibano Nilson Müller, também está garantida.

Serviço – Feira Multicolecionismo Universo Colecionadores

Data: 12 e 13 de julho de 2025

Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601, na praça de eventos

Horário de sábado: das 10h às 20h

Horário de domingo: das 14h às 19h

Entrada gratuita

Campeonato de Pokémon TCG

Horário de Check-in: 14h30

Início do Campeonato: 15h

Taxa de inscrição: R$ 20