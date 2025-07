Teatro para todos! Encena Boqueirão 2025 celebra 9ª edição com programação gratuita

O bairro de Boqueirão, em Curitiba, se prepara para receber a 9ª edição do Encena Boqueirão, uma das principais mostras de teatro do Paraná e, com certeza, a maior Mostra de Teatro dos bairros da cidade, ficando atrás apenas do Festival de Curitiba. O Encena acontece de 15 de julho a 14 de agosto de 2025. Com uma programação cuidadosamente selecionada pela curadoria de Marcio Roberto e Giovana Soar, e com a mediação artística de Edson Bueno, o festival promete encantar públicos de todas as idades com espetáculos que transitam do clássico ao contemporâneo, abordando temas relevantes e promovendo o acesso à cultura.

Com o objetivo de descentralizar a arte e fortalecer a cena teatral local e nacional, o Encena Boqueirão 2025 traz em sua grade dez espetáculos teatrais, que farão mais de 20 apresentações durante 30 dias, além de um Café-Debate com os artistas, oferecendo uma experiência rica e diversificada. A nona edição se destaca pela pluralidade de linguagens, incluindo teatro de bonecos, musicais infantis e obras com foco em acessibilidade e inclusão.

“O Encena Boqueirão é um farol cultural para a Regional Boqueirão, em especial para as comunidades do Iguape I e do Iguape II.”, afirma Marcio Roberto, Produtor Geral. “Neste ano, nossa curadoria buscou não apenas a excelência artística, mas também a relevância social, trazendo espetáculos que provocam reflexão e promovem a empatia. Estamos muito orgulhosos da diversidade e qualidade da programação que preparamos.”

Excelência e Reconhecimento:

A curadoria do Encena Boqueirão 2025 se empenhou em trazer ao público espetáculos altamente premiados e reconhecidos nacional e internacionalmente, selecionados com sensibilidade para atender a todas as idades, gêneros e gostos. O festival se consolida como uma potência cultural, oferecendo acesso gratuito a produções de altíssimo nível.

Destaques da Programação 2025:

Abertura com LIBRAS: O festival inicia com “Tistu – O Menino do Dedo Verde” (15/07), da MRG Produções Artísticas, uma adaptação poética do clássico de Maurice Druon, com sessão especial com interpretação em Libras , reforçando o compromisso do evento com a acessibilidade.

O Encena Boqueirão 2025 é uma realização da MRG Produções Artística. Todos os espetáculos acontecerão no Centro Cultural Boqueirão e os ingressos são totalmente gratuitos.

SERVIÇO

Encena Boqueirão 2025 – 9ª Edição Período: 15 de julho a 14 de agosto de 2025 Local: Centro Cultural Boqueirão (Endereço completo, se houver necessidade – Curitiba/PR) Curadoria: Marcio Roberto e Giovana Soar Mediador Artístico: Edson Bueno Ingressos: Gratuitos Classificação Indicativa: Conforme programação detalhada.

