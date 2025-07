Churrascaria de Curitiba apresenta stinco defumado marinado em vinho tinto

A Fazenda Churrascada Curitiba acaba de lançar um prato especial para aquecer o inverno dos apaixonados por carne: o Stinco Churrascada. A novidade é assinada pelo chef da casa, Lucas Weber, e já está disponível no cardápio tanto para o almoço quanto para o jantar.

Com inspiração na gastronomia italiana e no tradicional preparo de carnes da casa, o prato traz o corte de stinco bovino – um músculo inteiro com osso retirado da parte posterior do boi, conhecido por sua textura e sabor marcante. A carne é marinada por horas em vinho tinto e especiarias aromáticas, defumada lentamente por duas horas, com três horas de forno em baixa temperatura e finalizada no forno a carvão com molho roti.

Acompanha purê de abóbora cabotiá com provolone e legumes branqueados, finalizados na parrilla. O Stinco Churrascada serve até três pessoas e custa R$ 269.

Além da gastronomia, a Fazenda Churrascada oferece uma experiência completa para toda a família. Durante as férias escolares de julho, a área de recreação infantil será gratuita de terça a sexta-feira. O espaço é destinado a crianças de até 10 anos e conta com monitores especializados e diversas atrações, como camas elásticas, piscina de bolinhas, brinquedão, parede de escalada, oficinas, cestas de basquete, entre outras atividades. Crianças até 3 anos devem estar acompanhadas de um responsável.

“As famílias que estão com os pequenos em casa nesse período de férias têm a opção de trazê-los para brincar enquanto aproveitam nosso cardápio completo, disponível durante todo o dia”, comenta Rafael Lass, sócio da casa.

Com ambiente aconchegante e estrutura pensada para todas as idades, a casa oferece um menu repleto de cortes para parrilla, carnes defumadas e acompanhamentos clássicos, sempre com foco na excelência e na tradição do churrasco.

O Fazenda Churrascada fica na Rua Brigadeiro Franco, 3991 e funciona de terça a quinta das 11h30 às 22h30, sexta e sábado das 11h30 às 23h00 e nos domingos das 11h30 às 18h00.