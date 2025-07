Tradicional pizza de Curitiba passa a ser servida também no almoço

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma boa pizza, um vinho especial, o frio curitibano e até neve: essa é a nova combinação irresistível que a Cantina Baviera, um dos restaurantes mais tradicionais de Curitiba, passa a oferecer também no almoço. A partir do dia 10 de julho, quando se comemora o Dia da Pizza, a casa estende o serviço das suas famosas redondas para o horário do almoço, todos os dias.

A decisão de ampliar o cardápio veio da escuta atenta aos clientes — marca registrada da Baviera, conhecida não só pelos sabores autênticos da cozinha italiana, mas também pela hospitalidade.

“Essa ideia surgiu por causa de um cliente muito querido nosso, que trabalha aqui perto e nos disse: ‘Eu sinto muito que no Brasil não tenha a tradição das pizzarias abrirem no almoço’’”, conta Márcio Borges, proprietário da Cantina Baviera.

Sensível ao pedido, o restaurante decidiu testar a proposta: “Fizemos pizza num dia de almoço especialmente para ele e sua família, e a experiência foi tão boa que resolvemos investir de verdade. Agora, vamos ter pizza todo dia também no almoço, além de todos os outros pratos que já fazem parte do nosso cardápio”, completa Márcio.

No almoço e em forno a lenha

Em um dos fornos a lenha mais longevos da cidade, operando ininterruptamente há mais de 53 anos, a Cantina Baviera oferece uma experiência inigualável. Diferente da tradicional massa italiana de fermentação natural, servida a noite há 53 anos, a massa do almoço será de longa fermentação, inédita na casa.

A experiência se torna ainda mais especial nos dias frios, unindo sabores irresistíveis a um ambiente acolhedor que remete a um charmoso vilarejo europeu. Além das clássicas pizzas inteiras e individuais — como Margherita, Calabresa, Portuguesa, Romana, Quatro Queijos e Parma —, o restaurante oferece neve artificial, que pode ser acionada atendendo a pedido dos clientes, proporcionando um toque lúdico e aconchegante à visita. Os valores das pizzas partem de R$ 55.

“A pizza quentinha, o vinho, o friozinho e a neve… não tem combinação melhor para quem está em Curitiba nessa época do ano. É um combo que agrada tanto os curitibanos quanto os turistas que visitam a cidade em busca de charme e boa gastronomia”, conclui o proprietário.

A Cantina Baviera fica na Alameda Dr. Muricy, 1089, na trincheira da Augusto Stelfeld, funciona todos os dias para almoço e jantar, e agora com pizza no almoço, a casa reafirma seu compromisso de unir tradição, inovação e acolhimento — ingredientes que sempre fizeram parte do seu sucesso.