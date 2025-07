Golpistas criam sites falsos da Sanepar para enganar consumidores

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) emitiu um alerta importante para os consumidores: cuidado com sites falsos que tentam se passar pela empresa. A palavra de ordem é cautela ao acessar páginas relacionadas à Sanepar na internet.

O diretor comercial da Sanepar, Bihl Zanetti, explica a situação. “Golpistas criaram vários sites falsos, com outros endereços, e estão tentando enganar as pessoas e roubar o dinheiro do pagamento das contas de água pela internet, inclusive com a geração de falsos boletos para o suposto pagamento de contas”, revela.

Para evitar cair nessa armadilha virtual, os curitibanos devem ficar atentos e acessar apenas o site oficial da Sanepar: www.sanepar.com.br. Qualquer variação desse endereço pode ser uma tentativa de golpe.

Dicas para se proteger:

– Não clique em links patrocinados

– Digite o endereço www.sanepar.com.br diretamente no navegador

– Verifique cuidadosamente os dados dos boletos gerados online

– Confira se o destinatário do Pix é “Cia. de Saneamento do Paraná – Sanepar”

A Sanepar oferece diversos canais de atendimento 24 horas:

– Telefone: 0800 200 0115 (ligação gratuita)

– E-mail: atendimentoaocliente@sanepar.com.br

– WhatsApp: (41) 99544-0115

– Aplicativo Sanepar Mobile

Thiago Semicek, gerente-geral comercial da Sanepar, alerta: “A busca em navegadores de pesquisa pode levar a sites falsos porque há golpistas pagando para que esses falsos links patrocinados apareçam como os primeiros resultados das buscas.”

Se você foi vítima de golpe, siga estas orientações:

1. Contate imediatamente sua instituição financeira

2. Registre um boletim de ocorrência

3. Denuncie o site falso à polícia e à Sanepar

Lembre-se: a Sanepar nunca envia QR Code ou chave Pix por WhatsApp ou SMS. Fique atento e proteja seu bolso!