Vereadores de Curitiba pedem retirada de 291 cabos pendentes à Copel

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) está no centro nas atenções dos vereadores da Câmara de Curitiba. Nos primeiros seis meses de 2025, a empresa recebeu 340 requerimentos da Câmara Municipal, triplicando o total de pedidos feitos em todo o ano anterior.

O aumento expressivo contrasta com a queda nas solicitações à Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que diminuíram de 93 para 87 no mesmo período.

+ Leia mais Quatro novos ônibus vão integrar frota do Ligeirão Norte/Sul

Cabos Pendentes: a grande preocupação

A maioria esmagadora dos pedidos à Copel, 291 (86%), refere-se à retirada de cabos pendentes dos postes da capital paranaense. O vereador Eder Borges (PL) foi responsável por 290 desses requerimentos, abrangendo diversos bairros como CIC, Jardim Botânico, São Lourenço e Portão.

Os cabos pendentes podem trazer riscos significativos para pedestres, motociclistas e a população em geral que passa pela via. Eles podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios, além de danos a equipamentos e risco de interrupção de serviços.

Além dos cabos, os vereadores solicitaram a substituição de poste inclinado no Pilarzinho, a uniformização do tamanho dos postes em São Braz e ampliação da iluminação pública em Campina do Siqueira, Cajuru e Xaxim.

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) também recebeu atenção especial, com 164 pedidos de reforço no policiamento. As regionais Matriz, Portão e Pinheirinho lideraram as solicitações.

O Centro de Curitiba foi o bairro com mais pedidos de rondas ostensivas, totalizando 16 ocorrências. A vereadora Delegada Tathiana Guzella (União) justificou um dos pedidos citando o aumento de furtos e assaltos na região da Rodoferroviária.

Outros bairros que demandaram atenção especial incluem Pinheirinho, São Braz, Boqueirão e Sítio Cercado.

Impacto e Acompanhamento

Embora os requerimentos não sejam impositivos, eles exercem pressão sobre os órgãos públicos para atender às demandas da população. A Câmara Municipal não possui meios de fiscalizar o atendimento de todos os pedidos, ficando a cargo dos mandatos essa verificação.

Além da Copel e da PM-PR, outros órgãos como Sanepar, Governo do Estado, DER-PR e a concessionária Rumo também receberam solicitações. No total, foram registrados 753 pedidos no primeiro semestre de 2025, marcando um novo recorde para a 19ª legislatura.