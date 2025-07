Quatro novos ônibus vão integrar frota do Ligeirão Norte/Sul

A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar a frota da linha 250-Ligeirão Norte/Sul a partir a da próxima segunda-feira (14/7). A linha transporta atualmente 45 mil pessoas por dia útil, 28% mais que em janeiro do ano passado, quando foi lançada. Segundo a prefeitura, esses ônibus extras serão incorporados definitivamente à frota.

A partir de segunda-feira, a frota, hoje de 33 biarticulados, ganhará mais quatro biarticulados, com capacidade para transportar 250 pessoas cada um. “O que significa que a linha poderá transportar 2 mil pessoas a mais no horário de pico (contando as viagens de ida e volta)”, diz Alex Debortoli, gestor da área de operação do transporte coletivo.

“Muitos passageiros migraram das outras linhas que atendem o eixo, como a Santa Cândida/Capão Raso e a Pinheirinho/Rui Barbosa. Com o aumento da demanda, que superou a nossa expectativa, ampliamos uma vez a frota inicial, de 29 para 33 veículos, e agora vamos fazer mais um reforço”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Segundo a Urbs, a ampliação toma como base uma pesquisa operacional realizada no fim de junho para realizar ajustes na frota da linha. “A Urbs acompanha o fluxo de passageiros diariamente e faz ajustes pontuais sempre que necessário. Com a pesquisa confirmamos a necessidade de um reforço maior na linha, que, no último ano se transformou na principal do eixo Norte/Sul da cidade”, completou.

Ligeirão mais ligeiro ainda

O Ligeirão Norte/Sul tem menos paradas, o que garante um ganho de velocidade de 23% em relação ao ônibus parador que trafega na mesma canaleta. O Norte/Sul tem pontos de parada nos terminais Santa Cândida, Boa Vista e Cabral, nas estações-tubo Passeio Público, Central, Eufrásio Correia, Oswaldo Cruz e Bento Viana e nos terminais Portão, Capão Raso e Pinheirinho. A linha circula a cada 3,5 minutos nos horários de pico.

São 19 quilômetros (38 km ida e volta) entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho. Com menos pontos, o Ligeirão reduziu em 16 minutos o tempo de deslocamento no trajeto em relação às linhas paradoras.

“O Ligeirão foi um sucesso, prova disso é o aumento do número de usuários da linha. Os passageiros puderam sair mais tarde de suas casas e chegar mais cedo nos compromissos. É essa mesma ideia que temos para o Ligeirão Leste/Oeste, que está em fase de obras e que vai permitir um ganho de tempo em relação ao Centenário/Campo Comprido”, diz Maia Neto.

Para o Ligeirão Leste/Oeste serão requalificados 20 quilômetros de infraestrutura para ônibus, com a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais – entre eles, novos equipamentos no Capão da Imbuia e Campina do Siqueira. O eixo também terá frota elétrica para circular nas canaletas.

Duas etapas

O 250-Ligeirão Norte/Sul é um dos três Ligeirões em operação na cidade – os demais são 500-Ligeirão Boqueirão e 550-Pinheirinho/Carlos Gomes.

A linha Norte/Sul funciona de segunda-feira a sábado, a partir das 5h30. Em outubro do ano passado, para atender um pedido dos passageiros, a Urbs ampliou de 20h para 23h o último horário da linha. Outro benefício foi a implantação de uma plataforma exclusiva para embarque e desembarque do Ligeirão no terminal Pinheirinho, o maior da cidade. “Antes o Ligeirão compartilhava com outras linhas o embarque e desembarque. Criamos esse espaço exclusivo para dar mais conforto aos passageiros e agilizar a entrada e saída do ônibus”, lembra Debortoli.

O projeto do Norte/Sul foi implantado em duas etapas. O trecho norte, inaugurado em 2018, contemplava o trajeto de 11 quilômetros entre o Terminal Santa Cândida e a estação-tubo Bento Viana, na Praça do Japão, no bairro Água Verde. O trecho sul, da Praça do Japão até o Terminal Pinheirinho, entrou em operação em 17 de janeiro, com oito quilômetros. Com a conclusão das obras, o Ligeirão, antes denominado Ligeirão Santa Cândida/Pça do Japão, passou a se chamar Ligeirão Norte/Sul.

