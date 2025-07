Praça de Curitiba vai ser revitalizada e ganhar parquinho do ‘Pequeno Príncipe’

A Praça da França, que fica na confluência da Avenida Silva Jardim com a Rua Teixeira Soares, no bairro Seminário, em Curitiba, será revitalizada. A concepção do projeto, que está sendo finalizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi apresentada nesta quinta-feira (10) pelo prefeito Eduardo Pimentel ao corpo consular da França no Brasil, no Palácio 29 de Março.

A revitalização prevê a implantação de um parquinho infantil com o tema “O Jardim do Pequeno Príncipe”, com área de 314,15 metros quadrados, com brinquedos universais e piso emborrachado. As intervenções também preveem recuperação e melhorias nas calçadas do passeio com acessibilidade, implantação de uma pista de caminhada com piso drenante, um play pet para os cães brincarem e requalificação e relocalização da academia ao ar livre.

Participaram da reunião nesta quinta a cônsul-geral da França no Brasil, Alexandra Mias, e o cônsul honorário em Curitiba, Antônio Fleischmann. O encontro também serviu para discutir parcerias com empresas francesas para a implantação do projeto.

Prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, também ressaltou a relação da prefeitura com a Agência Francesa de Desenvolvimento e com a França. “A AFD financia o maior projeto socioambiental da história recente de Curitiba, que é o Bairro Novo do Caximba. É um projeto que está transformando a região Sul da cidade”, disse o prefeito.