Celin da UFPR abre inscrições para dez cursos de idiomas

Chegou a hora de dar um upgrade no seu currículo e expandir seus horizontes linguísticos. O Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná (Celin-UFPR) acaba de anunciar as datas de inscrição para os cursos extensivos de idiomas do segundo semestre de 2025.

Com início previsto para 18 de agosto, os cursos estão abertos para toda a galera, seja você da UFPR ou não. São dez idiomas para você escolher, desde o tradicional inglês até o exótico japonês.

Confira a lista completa dos idiomas oferecidos:

– Alemão

– Espanhol

– Francês

– Grego Antigo

– Inglês

– Italiano

– Japonês

– Latim

– Polonês

– Português para Estrangeiros

Já manja um pouco do idioma e quer pular algumas fases? Sem problemas! O Celin oferece testes de nivelamento a partir de 10 de julho. É só agendar e mostrar o que você sabe.

Fique ligado nas datas de inscrição: de 6 e 7 de agosto para quem já é aluno do Celin, e a partir de 8 de agosto para novos alunos. Se você faz parte da comunidade interna da UFPR, pode concorrer a vagas gratuitas. É só ficar de olho no edital e ver se você se encaixa nos requisitos.

Valores dos cursos

Para a comunidade da UFPR (alunos, servidores e funcionários Funpar), o curso semestral custa R$ 720 à vista, podendo sendo parcelado em duas vezes ou três vezes. Já para a comunidade externa, o valor é de R$ 950 à vista, ou parcelado conforme a tabela abaixo:

Alunos Externos Comunidade UFPR Extensivo

À vista: R$ 950,00 ou

2 vezes = R$ 522,50 + R$ 427,50 ou

3 vezes = R$ 380,00 + R$ 285,00 + R$ 285,00 Extensivo

À vista: R$ 720,00 ou

2 vezes = R$ 397,50 + R$ 322,50 ou

3 vezes = R$ 290,00 + R$ 215,00 + R$ 215,00

Todas as informações referentes aos cursos estão disponíveis em no site www.celin.ufpr.br. Em caso de dúvidas, a secretaria está à disposição pelo e-mail celin@funpar.ufpr.br ou pelo telefone (41) 3360-5267.