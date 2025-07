“Faça você mesmo” do clareamento dental pode causar danos irreversíveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A promessa de dentes brancos em pouco tempo, com soluções rápidas e caseiras, tem levado milhares de pessoas a seguir tendências perigosas nas redes sociais. Vídeos no TikTok e Instagram ensinam receitas com carvão ativado, bicarbonato de sódio, água oxigenada e até ácidos, substâncias que podem parecer inofensivas, mas que, segundo especialistas, representam sérios riscos à saúde bucal.

“O problema é que qualquer procedimento de saúde feito por alguém que não é profissional da área gera riscos. No caso do clareamento dental caseiro, os principais são a destruição da estrutura do esmalte e da dentina, sensibilidade exagerada que pode levar até à necessidade de tratamento de canal ou, em casos mais graves, à perda do dente”, alerta o cirurgião-dentista, doutor em Dentística Sérgio Vieira, presidente da ABO-PR (Associação Brasileira de Odontologia – Seção Paraná).

A adesão ao “faça você mesmo” é impulsionada por influenciadores digitais que, sem formação em Odontologia, ensinam técnicas sem qualquer embasamento científico. Em poucos segundos, um vídeo pode convencer o público a testar métodos que prometem milagres, mas entregam riscos.

+ Veja mais: Medo do dentista? Novos tratamentos e tecnologias tornam experiência mais amigável

“Além dos danos aos dentes, há também o risco de alergias e queimaduras nos tecidos moles da boca, como gengiva e lábios, já que não há controle da dose nem orientação profissional”, explica o Dr. Sérgio.

Danos permanentes

Outro ponto de preocupação são os produtos vendidos em marketplaces e aplicativos, frequentemente importados e sem fiscalização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Muitos deles contêm peróxidos em concentrações irregulares – substâncias que só devem ser utilizadas com supervisão odontológica.

“Esses clareadores vendidos pela internet podem parecer uma solução acessível, mas na verdade têm alto custo para a saúde. Os danos causados por produtos abrasivos ou ácidos, como carvão ativado ou bicarbonato, são irreversíveis. A única saída, depois, é restaurar o dente com resinas ou cerâmicas”, adverte o presidente da ABO-PR.

Mitos e verdades

Segundo o especialista, há ainda muitos mitos que persistem sobre o clareamento dental. Um dos mais comuns é a ideia de que é necessário evitar café, chá ou refrigerantes escuros durante o processo. “Isso não é verdade. Esses produtos não interferem no clareamento. O que pode acontecer é um escurecimento mais rápido com o tempo, se o consumo for frequente, mas não afetam diretamente o resultado”, esclarece Dr. Sérgio.

Apesar dos riscos do modismo digital, o clareamento dental continua sendo um dos procedimentos estéticos mais procurados nos consultórios e pode trazer excelentes resultados quando feito com segurança. “Um clareamento bem planejado melhora a autoestima, valoriza o sorriso e pode até rejuvenescer a aparência. Mas ele deve ser conduzido por um cirurgião-dentista, com produtos de qualidade e com a técnica indicada para cada caso”, reforça o especialista.

+ Leia mais: Morre menina de Curitiba que caiu do mirante de um Cânion no Rio Grande do Sul

O presidente da ABO-PR explica que atualmente existem duas formas seguras e eficazes de clareamento dental utilizadas pelos cirurgiões-dentistas. A primeira é o clareamento feito em consultório, com aplicação de um gel clareador em alta concentração, sob controle profissional e com proteção adequada dos tecidos moles da boca.

A segunda é o clareamento caseiro supervisionado, em que o paciente realiza o procedimento em casa, utilizando um gel em menor concentração e seguindo as orientações do dentista, geralmente com o uso de uma moldeira personalizada.

Essas são as únicas duas técnicas recomendadas e reconhecidas pela Odontologia. É importante lembrar que nenhum equipamento, luz ou tecnologia milagrosa é responsável pelo clareamento dos dentes. O verdadeiro agente clareador é o peróxido de hidrogênio, presente na composição dos produtos utilizados pelos dentistas.

Para a ABO-PR, a recomendação é clara: não se cuide pela internet. Procure um dentista de confiança. Saúde bucal não é brincadeira, nem deveria ser tratada como desafio de rede social.