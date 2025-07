Morre menina de Curitiba que caiu do mirante de um Cânion no Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros confirmou, na manhã desta sexta-feira (11) a morte da pequena Bianca Zanella, criança de apenas 11 anos que caiu de mirante do Cânion Fortaleza, atração turística de Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul.

Desde às 17h30 desta quinta-feira o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul tentava fazer o resgate em um local de difícil acesso. Os bombeiros conseguiram acessar o local onde Bianca estava apenas às 23h. Infelizmente ela foi encontrada sem vida.

O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que duas aeronaves estão sendo enviadas para o Rio Grande do Sul para prestar atendimento à família de Curitiba.

“Uma situação bastante triste. Uma aeronave do Paraná já se deslocou ao RS com quatro bombeiros e nos deslocamos até o local da ocorrência e contactamos a família. E nesse momento (7h30 de sexta-feira) dois bombeiros nossos estão com a família em Cambará do Sul e outros dois bombeiros foram até a cidade de Taquaral para onde foi levado o corpo de Bianca”, disse o coronel Antônio Geraldo Hiller Lino, Comandante Geral dos Bombeiros do Paraná.

Segundo o Coronel, os bombeiros estão apoiando a família nos trâmites para a liberação do corpo da criança. “O governo do estado vai enviar duas aeronaves para o RS para o transporte do corpo da criança e da família ao Paraná. O carro da família será trazido pelos bombeiros via terrestre. Vamos dar todo apoio necessário para esta família assolada por esta tragédia”, completou o coronel.

Localização e corrida contra o tempo para o resgate

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul relatou que encontrou a menina por meio de um drone com câmera térmica, após ela cair da borda do cânion em direção a um precipício perto das 13h de quinta-feira (10). A área foi isolada para a operação de resgate e, às 17h30 com auxílio de um drone do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada a cerca de 70 metros de altura do ponto da queda.

Foi montada uma verdadeira operação de resgate, com equipamentos para acessar por cordas o cânion, haja visto que devido as condições climáticas, as aeronaves não conseguiam operar com segurança no local.

As equipes seguiram os trabalhos no local noite a dentro e próximo das 23h chegaram até a vítima, que infelizmente já estava morta.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul informou lamentar a morte da pequena Bianca e prestou solidariedade aos familiares.

