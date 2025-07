Criança de Curitiba cai em cânion no Rio Grande do Sul e mobiliza bombeiros

Uma menina de 11 anos, residente em Curitiba, caiu do mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, na tarde desta quinta-feira (10). A criança estava passeando no local com a família. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de resgate por rapel.

A corporação relatou que encontrou a menina por meio de um drone com câmera térmica. A área foi isolada para a operação de resgate. Em atualização às 22 horas, o Corpo de Bombeiros informou que continua trabalhando no resgate da criança.

“Devido às condições climáticas desfavoráveis, não foi possível o acesso com uso de helicóptero. O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Cambará do Sul, a Brigada Militar e as forças de segurança de Santa Catarina estão atuando em conjunto na operação”, informou a corporação.

Em uma nota divulgada por volta das 18 horas, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul informou que ainda não havia informações sobre o estado de saúde da vítima. Confira: