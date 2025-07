Com opções gratuitas, Curitiba oferta mais de mil vagas em cursos de música

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem deseja dar os primeiros passos ou se aprofundar nos estudos musicais pode participar de cursos musicais em Curitiba. O Nosso Canto, o programa MusicaR e o Conservatório de MPB de Curitiba estão com inscrições abertas para o segundo semestre de 2025.

“Estudar música é uma experiência que vai além das aulas. É aprender a ouvir, a trabalhar em grupo, a se expressar e a construir novas possibilidades para a vida”, destaca a coordenadora de Música do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), Janete Andrade. “É muito bonito ver como a música transforma histórias.”

Os programas de educação musical de Curitiba

MusicaR – Música no contraturno escolar para crianças e adolescentes

O MusicaR, programa gratuito da Prefeitura de Curitiba, oferece aulas de musicalização no contraturno escolar para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As atividades acontecem duas vezes por semana, no período da manhã ou da tarde, e incluem práticas de música corporal, flauta doce, instrumentos de percussão e canto coral.

As inscrições vão até 20 de julho, pelo site Guia Curitiba. As aulas começam na primeira semana de agosto. Neste semestre, são 130 vagas nas regionais Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Portão, Matriz, Santa Felicidade, Tatuquara e Pinheirinho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3321-2854, WhatsApp

(41) 99648-8718 (somente mensagens de texto) ou pelo e-mail musicar@icac.org.br.

Conservatório de MPB de Curitiba – Música brasileira para todas as idades

O Conservatório de MPB de Curitiba está com inscrições abertas para os cursos regulares do segundo semestre de 2025. São cerca de 600 vagas em 34 cursos diferentes, entre instrumentos, canto, prática de conjunto e disciplinas teóricas, com aulas para crianças, jovens e adultos.

Os cursos têm mensalidades a partir de R$ 50. Alunos matriculados podem cursar gratuitamente uma disciplina teórica e/ou uma prática de conjunto. As inscrições vão até 14 de julho pelo site do Conservatório.

Nosso Canto – Canto coral para jovens e adultos

Para jovens e adultos que desejam se aproximar da música pelo canto coral, o Nosso Canto é uma excelente porta de entrada. O programa oferece aulas gratuitas em diferentes regionais e não exige experiência prévia. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho, pelo site Guia Curitiba. As aulas começam na primeira semana de agosto, a partir do dia 4.

O Nosso Canto oferece vagas nas regionais Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Fazendinha, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara. Nesta edição, as turmas da Regional Matriz já estão com as vagas esgotadas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3321-2844, WhatsApp

(41) 98751-3797 (somente mensagens de texto) ou pelo e-mail nossocanto@icac.org.br.