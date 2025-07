Recarga do cartão transporte pela internet ou “zap” está suspensa temporariamente em Curitiba

Os usuários do transporte público de Curitiba não poderão recarregar os cartões transporte pela internet ou pelo WhatsApp a partir desta sexta-feira (11). A suspensão temporária ocorre devido a uma atualização no sistema de bilhetagem eletrônica. As recargas on-line devem ser retomadas a partir das 8h de domingo (13).

Durante esse período, os créditos só poderão ser adquiridos nos terminais de ônibus da cidade. Nessas unidades, não há cobrança de taxas adicionais para pagamentos em dinheiro. Já para pagamentos com cartão de débito ou crédito, incidem taxas de 1,26% e 1,99%, respectivamente. Os valores são creditados no cartão imediatamente após o pagamento.

Para as empresas que realizam recargas de vale-transporte nos cartões dos funcionários, não haverá impacto, já que essas operações ocorrem em dias úteis e dentro do horário comercial.

Apesar das mudanças no sistema de recarga, a operação dos ônibus seguirá normalmente, assim como o funcionamento dos cartões já carregados. O acesso às catracas dos ônibus, terminais e estações-tubo seguirá ativo tanto para quem utiliza o cartão transporte quanto cartões de débito ou crédito.

Atualização vai melhorar o sistema

A atualização tem como objetivo melhorar a segurança e a capacidade de armazenamento de dados dos usuários. A medida atende a uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).

A nova versão do sistema contará com recursos como criptografia, validação de dados e mecanismos de controle contra fraudes, com o intuito de proteger os passageiros e as empresas operadoras do transporte público.

