Troca de tiros termina com duas mortes em bairro colado com Curitiba

Duas pessoas morreram em confronto com a Polícia Militar, em Colombo, quase na divisa com Curitiba, no final da tarde desta terça-feira (19). De acordo com informações divulgadas no jornal Boa Noite Paraná, da RPC, a polícia realizava uma operação contra o tráfico de drogas quando algumas pessoas, ao serem abordadas, fugiram para uma região de mata.

Segundo a polícia, houve um confronto na região. Duas pessoas armadas trocaram tiros com a polícia e acabaram morrendo no local. A situação toda aconteceu no bairro Jardim Marambaia.

Os policiais isolaram a região e aguardam a chegada da Polícia Científica para a retirada dos corpos. No local foram apreendidas duas armas e também uma quantidade de cocaína e maconha.