Treze bairros de Curitiba ficam sem água nesta segunda após problema emergencial

Falta de água emergencial afeta 13 bairros de Curitiba na tarde desta segunda-feira (02), após problemas eletromecânicos nas estações elevatórias da Sanepar do Bacacheri e do Santa Efigênia, em Curitiba.

A empresa informa que equipes trabalham para resolver a falha. A previsão é a de normalização no abastecimento é até às 18h, de forma gradativa. Além deste, outros problemas também impactam o abastecimento de água em mais oito bairros de Curitiba, nesta segunda-feira.

Pode haver desabastecimento ou oscilação de pressão na rede nesta segunda-feira, nos seguintes bairros:

Abranches

Ahú

Atuba

Bacacheri

Barreirinha

Boa Vista

Cabral

Cachoeira

Centro Cívico

Juvevê

Santa Cândida

São Lourenço

Tingui

A orientação para a população é evitar desperdícios de água. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

