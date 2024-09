Maior bairro de Curitiba e mais regiões ficam sem água nesta segunda-feira

Oito bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta segunda-feira (02), entre eles, o maior e mais populoso bairro da capital: a Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Veja lista completa abaixo.

Este problema de desabastecimento, de acordo com a Sanepar, é causado por uma falha eletromecânica que paralisou a unidade de bombeamento de água Caiuá, nesta madrugada.

A previsão da companhia é a de que a unidade volte a operar pela manhã e que o abastecimento seja normalizado gradativamente, após as 13h.

Problema na produção

Outra falha também afeta o abastecimento de água em bairros de Curitiba, nesta segunda-feira. A Sanepar informa que, devido a problema na produção, pode haver desabastecimento ou oscilação de pressão na rede em diferentes regiões da cidade.

Equipes da empresa trabalham para resolver a situação. A previsão é de normalização no abastecimento até as 6 h da manhã desta terça-feira (03), de forma gradativa.

Em situações como esta, a recomendação é utilizar a água tratada prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.

Bairros afetados

Entre esta segunda e terça-feira, pode ocorrer desabastecimento nas regiões dos bairros:

Abastecimento normalizado a partir das 13h de segunda-feira (02):

Augusta

Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Abastecimento normalizado a partir das 6h de terça-feira (03):

Campo de Santana

Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Ganchinho

Pinheirinho

Sítio Cercado

Tatuquara

Umbará

Pode ficar sem água, neste período, principalmente quem não possui caixa-d’água domiciliar. A empresa lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Dúvidas e reclamações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

