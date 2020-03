Moradores de três bairros de Curitiba poderão ficar sem água nesta terça-feira por causa de uma falha eletromecânica no sistema, segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O problema no abastecimento acontece junto com o rodízio criado pela companhia e que atinge 31 bairros de Curitiba e de outras cidades da região metropolitana. A falha nesta terça-feira afeta moradores dos bairros Mercês, São Francisco e Centro.

publicidade

Segundo a Sanepar, a normalização do abastecimento está prevista para o início da tarde do mesmo dia. Um caminhão pipa será utilizado para amenizar a situação nestas regiões, uma vez que a água é um importante aliado da população na higienização das mãos, medida crucial no combate à propagação do coronavírus. Até a noite desta segunda-feira (23) eram 60 casos da doença no Paraná e 37 em Curitiba.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Estou sem água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Tira-dúvidas

Coronavírus Acompanhe as últimas notícias e tire suas dúvidas sobre o coronavírus em Curitiba e região Leia mais A bebida salva Universidade do PR transforma pinga e cerveja em álcool gel Contra a Covid-19 Grávidas e coronavírus: 9 cuidados que as gestantes têm que ter Redes sociais Restaurantes de Curitiba fazem apelo com crise do coronavírus. Assista! Ajuda Boticário vai doar álcool gel para Curitiba combater coronavírus