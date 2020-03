A Sanepar anuncia que uma nova rodada de rodízio no abastecimento de água será iniciada nesta segunda-feira (23) e vai até quarta-feira (25), com normalização apenas quinta-feira (26). São 31 bairros afetados de Curitiba e também algumas localidades de São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Colombo, Campo Magro, Araucária e Fazenda Rio Grande.

Parcialmente, o fornecimento foi interrompido em algumas regiões a partir do dia 21, mas a fase de rodízio que começa nesta segunda atinge mais lugares e por mais tempo. O racionamento acontece em tempos de coronavírus, quando lavar as mãos com frequência vira recomendação geral. Mas, segundo a Sanepar, a decisão tem duas justificativas: quantidade de chuva abaixo do necessário para manter os níveis dos reservatórios e aumento do consumo em função do calor.

Em resposta à Gazeta do Povo, a Companhia de Saneamento do Paraná informou que a medida foi pensada para tentar não deixar ninguém desabastecido por mais de 24 horas. Ou seja, a interrupção no fornecimento acontece das 8h às 23h, com a normalização até as 8h do dia seguinte. Durante a normalização, que é sempre de forma gradativa, a recuperação pode ser mais rápida em algumas regiões do que em outras.

O rodízio anterior começou no dia 18 e a situação está sendo reavaliada diariamente, sem previsão de até quando o racionamento será adotado. O sistema de abastecimento de água de Curitiba e região é formado por quatro barragens, cinco estações de tratamento e 50 reservatórios de água potável distribuídos em bairros de Curitiba e mais 11 cidades da região.

Estiagem

Desde junho de 2019, a região de Curitiba não recebe volume de chuva “considerável”. Com base em informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Sanepar informa que, no mês passado, “choveu apenas 30% do esperado” e que “houve aumento de 4,6º C na temperatura nos últimos dias, elevando de maneira significativa o consumo de água por parte da população”.

“Com a redução de vazão em 60% do rio Miringuava, que fornece água para uma das cinco grandes estações de tratamento da Sanepar, houve necessidade de realizar rodízio para cerca de 4% da população atendida pelo sistema de abastecimento integrado. Mesmo diante desde cenário, a Sanepar tem mantido o abastecimento com regularidade para cerca de 3,65 milhões de pessoas, graças ao volume de água armazenado nas quatro barragens”, informou a companhia.

Em situações assim, a Sanepar orienta a população para “fazer uso racional e consciente da água, priorizando o consumo para alimentação e higiene pessoal”. Isso significa adiar lavagem de carros e calçadas, por exemplo.

Rodízio de abastecimento

Veja os bairros das cidades da Região Metropolitana de Curitiba que serão afetados com o rodízio de abastecimento da Sanepar

23 de março de 2020

Desligamento Início da retomada Normalização 08:00 23:00 24/03/2020

08:00

Cidade Bairros afetados São José dos Pinhais Parque da Fonte, São Marcos, Campina do Taquaral, Bairro Preto, Campo Largo da Roseira, Arujá, Del Rey Curitiba (parcialmente) Atuba, Sta. Cândida, Alto Boqueirão, Xaxim, Pinheirinho, Sítio Cercado, Ganchinho, Cascatinha, São João, Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade, Orleans, São Braz, Santo Inácio Araucária Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera Colombo Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano, São Gabriel, Monza Campo Magro Boa Vista

24 de março de 2020

Desligamento Início da retomada Normalização 08:00 23:00 25/03/2020

08:00

Cidade Bairros afetados Colombo Mauá, Guaraituba, Palmital, Atuba, Vila Zumbi, Campo Pequeno, Guarani, Maracanã, Monza, Rio Pequeno, São Gabriel, Embu, Arruda, Sta.Fé, Curitibano, Roça Grande, Centro, Colônia Faria Curitiba (parcialmente) Sta. Cândida, Atuba, Cachoeira, Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara Almirante Tamandaré Cachoeira, Colonia Prado, Graziele, São Jorge, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Prado Fazenda Rio Grande Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha, Estados, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê

25 de março de 2020

Desligamento Início da retomada Normalização 08:00 23:00 26/03/2020

08:00

Cidade Bairros afetados Fazenda Rio Grande Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha São José dos Pinhais Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu, Águas Belas, Independencia, Iná, Aristocrata, Guatupê, Rio Pequeno Curitiba (parcialmente) São Francisco, Bom Retiro, Mercês, Abranches, Bigorrilho, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Sta.Felicidade, São Braz, Rebouças, Campo Comprido, CIC, Mossunguê

Fonte: Sanepar.